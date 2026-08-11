Palio dell'Assunta, il programma della seconda giornata di prove regolamentate

Si svolgerà in Piazza del Campo domani, mercoledì 12 agosto, a partire dalle ore 6, la seconda giornata delle prove regolamentate dei cavalli in vista del Palio del 16 agosto 2026.

Questo il programma delle prove regolamentate di domani, mercoledì 12 agosto:

Sono settantasette i cavalli ammessi alle prove regolamentate e otto i cavalli ammessi direttamente alla Tratta di giovedì 13 agosto: queste le decisioni della Commissione veterinaria del Palio dopo la tre giorni di visite effettuata presso la clinica del Ceppo a Monteresi in vista del Palio del 16 agosto 2026. I cavalli ammessi direttamente alla Tratta sono Anda e Bola, Benitos Canarinu, Diodoro, Donrodrigo, Eberardo, Viso d’Angelo, Volpino.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa