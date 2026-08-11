Palio del 16 agosto, l’organizzazione del 118 per il soccorso sanitario

Sicurezza, tempestività e rispetto per le tradizioni: è pronto il Piano dei soccorsi sanitari messo a punto dall'Azienda USL Toscana sud est per il Palio di agosto. Un dispositivo d'eccellenza coordinato dal direttore della Centrale operativa 118 Siena-Grosseto Stefano Dami, che vedrà operare in piena sinergia le Pubbliche Assistenze, le Misericordie, la Croce Rossa Italiana e l’associazione CB “Il Palio”.

L'obiettivo principale è garantire la massima tutela alle oltre 18 mila persone previste tra palchi e conchiglia di Piazza del Campo, assicurando un'assistenza capillare ma discreta e invisibile per non intaccare lo spirito della festa.

Ad agosto si avrà il consolidamento del rapporto con il Coordinamento Regionale Maxiemergenze. L'integrazione, storicamente limitata alla sola giornata della carriera, quest'anno è stabilmente operativa fin dalla Tratta e coprirà tutte le prove serali, garantendo una risposta rapida e strutturata anche nelle situazioni ordinarie a elevata rilevanza pubblica.

Nel pomeriggio del 13 agosto, Siena ospiterà i vertici regionali dell'emergenza: il referente sanitario regionale per le Maxiemergenze Piero Paolini e i direttori delle Centrali Operative toscane, dottor Andrea Nicolini e dottor Nicola Bertocci, presenti per osservare sul campo l'applicazione del Piano sanitario. A loro si affiancherà, come di consueto, il direttore dell’Elibase di Grosseto Stefano Barbadori.

I numeri dell’organizzazione sono gli stessi di sempre. 5 postazioni sanitarie dislocate in Piazza del Campo, Circa 100 soccorritori, 7 medici, 8 infermieri, 18 ambulanze, a cui si aggiunge 1 mezzo infermieristico aggiuntivo per la copertura delle chiamate d'emergenza nel resto della città.

Nelle 96 ore del Palio, all'interno della Centrale Operativa rimarrà attiva una postazione speciale guidata da un infermiere, un operatore tecnico di Esculapio e dai volontari del CB "Il Palio". La struttura garantirà collegamenti radio continui e multilivello tra la Piazza, la centrale e i mezzi di soccorso.

«La macchina organizzativa del Palio parte da lontano: già dai primi mesi dell'anno lavoriamo in stretta collaborazione per affinare procedure e risolvere criticità, - il commento del direttore della Centrale operativa 118 Siena-Grosseto Dami. - Nel periodo tra i due Palii consolidiamo scelte e modelli organizzativi. Questa preparazione è mossa da un'intensa passione professionale e personale. Il mio grazie sincero va al volontariato, agli operatori di Esculapio, all'associazione CB Il Palio, al gruppo Maxiemergenze 118 SI-GR e a tutti i sanitari che danno il loro prezioso contributo con grande entusiasmo e abnegazione».

Fonte: Ufficio Stampa Azienda USL Toscana Sud Est