Peste suina africana, arriva il webinar di Anci Toscana e Regione

Garantire ai Comuni un aggiornamento puntuale sulla situazione epidemiologica, sulle misure in vigore e sugli strumenti a disposizione degli enti locali per il controllo e il contenimento della Peste suina africana. È questo il tema al centro del webinar “Prevenire, contenere. Il territorio in campo contro la Peste suina africana”, promosso da Anci Toscana e Regione Toscana, in programma martedì 18 agosto, dalle 10 alle 12.

«Il ruolo dei Comuni è fondamentale, nell’informazione e nell’adottare le corrette misure e strumenti per il controllo e il contenimento della diffusione della malattia, nonché nell’essere aggiornati sulla situazione epidemiologica – sottolinea il direttore di Anci Toscana Simone Gheri –. Per questo è importante che i territori siano costantemente informati e che ci sia una collaborazione stretta e coordinata tra tutti i soggetti coinvolti».

Ad aprire i lavori saranno Giorgio Briganti, commissario straordinario regionale Psa, e Susanna Cenni, presidente di Anci Toscana. Il programma prevede quindi un'analisi della situazione epidemiologica, affidata a Alessio Capecci e Sara Pirei (Regione Toscana), e un approfondimento sull'Ordinanza 4/2026 e sul ruolo dei Comuni con Elena Borgogni e Sofia Grillo (Regione Toscana). Seguirà l'aggiornamento sulla gestione venatoria a cura di Marco Ferretti (Regione Toscana).

Questo il link per partecipare https://meet.google.com/tnh-bykw-ywa

Fonte: ANCI Toscana