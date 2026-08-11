Rischio Temporali forti in Valdelsa, scatta il codice giallo

Allerta nei Comuni di Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme, Montaione e Montespertoli per domani mercoledì 12 agosto 2026
La Sala operativa delle Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala allerta meteo per domani 12 agosto: Allerta Gialla per rischio temporali forti nei comuni della Valdelsa-Valdera (area A5). L'allerta riguarda in particolare i Comuni di Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme, Montaione e Montespertoli.
Previsto un peggioramento nel pomeriggio con possibili temporali sparsi, localmente anche di forte intensità associati a colpi di vento e grandinate.
Aggiornamenti al link https://cfr.toscana.it
Rischi e Norme di Comportamento sul sito della Regione Toscana: http://bit.ly/2KvE5SC
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