Rischio Temporali forti in Valdelsa, scatta il codice giallo

Cronaca Empolese Valdelsa
Condividi su:
Leggi su mobile

Allerta nei Comuni di Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme, Montaione e Montespertoli per domani mercoledì 12 agosto 2026

La Sala operativa delle Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala allerta meteo per domani 12 agosto: Allerta Gialla per rischio temporali forti nei comuni della Valdelsa-Valdera (area A5). L'allerta riguarda in particolare i Comuni di Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme, Montaione e Montespertoli.

Previsto un peggioramento nel pomeriggio con possibili temporali sparsi, localmente anche di forte intensità associati a colpi di vento e grandinate.

Aggiornamenti al link https://cfr.toscana.it

Rischi e Norme di Comportamento sul sito della Regione Toscana: http://bit.ly/2KvE5SC

Notizie correlate

Sambuca Pistoiese
Cronaca
6 Agosto 2026
Francesco Guccini

Addio a Francesco Guccini: la scomparsa a 86 anni nella "sua" Pavana

Musica e cultura italiana in lutto. Questa mattina, giovedì 6 agosto, è morto all'età di 86 anni Francesco Guccini. Il cantautore e scrittore, di origine modenese, si è spento circondato [...]

Toscana
Cronaca
4 Agosto 2026

Terremoto in Toscana: scossa magnitudo 4.3 a Pisa, avvertita in molte province. La terra continua a tremare

Trema la terra in Toscana. Questa mattina, alle ore 10.14, i sismografi hanno infatti registrato un terremoto di magnitudo 4.3 con epicentro a Pisa, ad una profondità di 8 km, nel [...]

Empolese Valdelsa
Cronaca
8 Giugno 2026

Incendio a Vicopisano, raccomandazioni anche nell'Empolese e nel Cuoio: le indicazioni dei Comuni

Prosegue l'intervento dei Vigili del Fuoco, del sistema regionale di emergenza sanitaria e della Protezione Civile nell'incendio che oggi ha interessato la Delca Energy, l'azienda di Vicopisano che si occupa [...]



Tutte le notizie di Empolese Valdelsa

<< Indietro

torna a inizio pagina