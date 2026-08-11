San Casciano, il Comune attiva in forma sperimentare il servizio di post-scuola per agevolare le famiglie

Il Comune attiva in forma sperimentale un nuovo servizio scolastico per favorire le famiglie e conciliare le esigenze lavorative, la vita familiare con i tempi scolastici. E’ il servizio del post-scuola, un’attività che prevede la permanenza di un operatore addetto alla vigilanza degli alunni nei tre plessi della scuola primaria di San Casciano, Mercatale e Cerbaia, per un numero minimo di dodici bambini dalle ore 16,30 (termine delle lezioni scolastiche) alle ore 17,30.

“Un servizio importante che abbiamo deciso di attivare per rispondere alle richieste della nostra comunità – dichiara l’assessore alle Politiche educative Duccio Becattini – è un aiuto che offriamo ai genitori che lavorano prolungando l’orario di uscita dei bambini e delle bambine dai nostri plessi scolastici”. “Si tratta di un sostegno concreto – specifica - che nasce dalla constatazione che per molte famiglie non è affatto semplice conciliare i tempi del lavoro con gli orari delle lezioni scolastiche, l’iniziativa che attiviamo in forma sperimentale offre dunque la possibilità di posticipare l’uscita e di andare a riprendere i propri figli più tardi rispetto al termine dell’attività didattica”.

Il costo complessivo del servizio per le famiglie è pari ad € 250,00 per l’intero anno scolastico. L’attivazione del servizio, per la quale è necessario effettuare l’iscrizione entro il 6 settembre 2026, prevede un anticipo pari ad € 50,00 da versare entro il mese di ottobre e da un saldo di € 200,00 da versare entro il mese di gennaio dell’anno scolastico in corso. Il pagamento potrà essere eseguito sulla piattaforma PagoPA del Comune di San Casciano. La domanda online, disponibile sul sito web del Comune (https://www.comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it/servizi/educazione-e-formazione/post-scuola), deve essere presentata con credenziali SPID, tessera CNS o CIE.

Informazioni: Ufficio Servizi educativi - scuola@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it. Orari di apertura al pubblico: lunedì- giovedì: 8:30-12:30 – 16:00-18:30 Tel. 055 8256-269/271.

Fonte: Associato del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa

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