San Miniato e Caselle in Pittari, undici anni di amicizia: una delegazione al Caselle Film Festival

La delegazione sanminiatese in visita nel Cilento per rinnovare il Patto di Amicizia nato nel 2015. Un legame costruito nel tempo dalle tante famiglie casellesi emigrate San Miniato e oggi rafforzato da nuove occasioni di collaborazione e confronto.

Caselle in Pittari - Un legame nato dall’emigrazione, cresciuto attraverso le generazioni e rinnovato ogni anno nel segno della cultura, dell’ambiente e della collaborazione istituzionale. Si è conclusa la visita della delegazione del Comune di San Miniato a Caselle in Pittari, nel Cilento, dove il sindaco Simone Giglioli, insieme al consigliere comunale delegato ai gemellaggi Pablo Taddei, insieme ad altri amministratori sanminiatesi, ha partecipato all’undicesima edizione del Caselle Film Festival.

L’incontro si inserisce nel quadro del Patto di Amicizia sottoscritto nel novembre 2015 tra i due Comuni e rappresenta un appuntamento ormai consolidato, capace di rinsaldare ogni anno un rapporto che va ben oltre i confini istituzionali.

La visita è stata infatti l’occasione per incontrare gli amministratori di Caselle in Pittari, condividere esperienze e confrontarsi su temi di comune interesse, con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e del territorio, tema centrale del Film Festival. Non sono mancati momenti di convivialità, lo scambio dei doni e i saluti alle due comunità.

Il rapporto tra San Miniato e Caselle in Pittari affonda le sue radici nella storia migratoria del territorio. A partire dagli anni ’50, numerosi cittadini originari di Caselle in Pittari si trasferirono a San Miniato, contribuendo con il proprio lavoro alla crescita e allo sviluppo della comunità. Un legame che, nel corso dei decenni, si è consolidato e che oggi continua a vivere anche attraverso le nuove generazioni.

“Un sentito grazie al Comune di Caselle in Pittari per l’accoglienza che ci ha rivolto anche quest’anno – sottolinea il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli –. Un Patto di Amicizia è importante quando non rimane solo sulla carta, ma vive negli incontri, nelle persone e nelle storie che continuano a intrecciarsi. Anche quest’anno abbiamo trovato molti nostri concittadini che si trovano a Caselle per trascorrere le vacanze e incontrare i propri parenti, ed è stato come essere a casa”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

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