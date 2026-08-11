Sconto del 50% sugli abbonamenti ferroviari, il Comitato Pendolari Valdarno Direttissima: "Una misura concreta e giusta"

Il Comitato Pendolari Valdarno Direttissima accoglie con favore la decisione della Regione Toscana di riconoscere uno sconto del 50% sugli abbonamenti ferroviari mensili validi per il mese di ottobre e sugli abbonamenti annuali al momento del rinnovo, destinando a questa misura 1,5 milioni di euro recuperati attraverso le penali applicate a Trenitalia.

Si tratta di una scelta che il Comitato considera positiva, sia per il sostegno concreto ai pendolari che hanno dovuto affrontare i disagi eccezionali provocati a luglio dai lavori di Ponte al Pino, sia per la decisione di destinare direttamente agli utenti risorse derivanti dalle penali applicate al gestore.

Il Comitato Pendolari Valdarno Direttissima esprime inoltre apprezzamento per l'attenzione e la disponibilità dimostrate dall'assessore regionale alla Mobilità e ai Trasporti Filippo Boni, con il quale si è sviluppato in questi mesi un confronto costante e diretto sulle criticità del servizio e sulle situazioni di emergenza che hanno interessato i pendolari.

"È una misura concreta e giusta: quelle risorse arrivano dalle penali applicate per i disservizi, ed è giusto che tornino ai pendolari", dichiara il portavoce del Comitato, Maurizio Da Re.

"Come abbiamo avuto modo di condividere anche con l'assessore Boni, la qualità del servizio ferroviario resta la priorità. Lo sconto è una misura straordinaria legata a una situazione eccezionale; il lavoro quotidiano deve invece continuare sul fronte della puntualità, della regolarità e dell'affidabilità dei treni. Su questo continueremo a dare il nostro contributo, nel confronto con la Regione e con tutti i soggetti coinvolti, nell'interesse dei pendolari, e chiediamo un nuovo incontro a settembre per riprendere e affrontare le questioni lasciate in sospeso per l'emergenza di Ponte al Pino", conclude il portavoce del comitato Maurizio Da Re.

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