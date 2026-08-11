Sicurezza a Fucecchio, la Lega rilancia: "Serve una Tenenza dei carabinieri"

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Marco Cordone, dopo un incontro con alcuni residenti di Torre, chiede anche il ritorno della gestione completa della Municipale

La Lega rilancia la richiesta di una Tenenza dei Carabinieri a Fucecchio e del ritorno della gestione completa della Polizia municipale in capo al Comune. A sostenerlo è Marco Cordone, segretario della sezione locale e vicesegretario provinciale vicario di Firenze, dopo un incontro con alcuni residenti della frazione di Torre.

I cittadini hanno segnalato in particolare criticità in via Porto di Mannuccio, già sottoposte al Comune nei mesi scorsi.

Secondo Cordone, un Comune di circa 23mila abitanti, inserito sia nel comprensorio del Cuoio e della Pelle sia nell'Empolese Valdelsa e caratterizzato dalla presenza del territorio delle Cerbaie, avrebbe bisogno di un presidio stabile dell'Arma: "Un Comune importante come Fucecchio [...] necessita per le sue dinamiche territoriali, di una Tenenza dei Carabinieri che permetterebbe di avere più militi dell'Arma, dedicati solamente al territorio fucecchiese", ha dichiarato.

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