Spaccate nel Valdarno, arrestato 26enne: è accusato di furti e tentati furti

Un 26enne residente in Valdarno è stato arrestato dai Carabinieri di San Giovanni Valdarno, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Arezzo su richiesta della Procura. Il giovane è ritenuto responsabile, sulla base dei gravi indizi di colpevolezza raccolti dagli investigatori, di un furto e di un tentato furto aggravato.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il 26enne avrebbe partecipato, insieme a un 35enne e a un 21enne, già arrestati nei giorni scorsi dai Carabinieri delle Stazioni di Montevarchi e Loro Ciuffenna, a una serie di spaccate ai danni di attività commerciali ed esercizi pubblici.

Il gruppo avrebbe preso di mira chioschi, mercati e negozi di elettrodomestici, utilizzando diversi oggetti per infrangere le vetrate e accedere ai locali, con l'obiettivo di impossessarsi del denaro contenuto nei registratori di cassa o nei cassetti. Durante i colpi, secondo l'accusa, i tre si sarebbero alternati nei ruoli, con alcuni impegnati nell'irruzione e altri nel fare da "palo" per verificare l'eventuale arrivo delle forze dell'ordine o di persone che avrebbero potuto assistere ai furti.

Il 26enne, originario dell'Europa dell'Est, era già stato arrestato lo scorso giugno dai Carabinieri di San Giovanni Valdarno. In quell'occasione era accusato di una rapina commessa a Montevarchi, insieme a un complice, ai danni di un passante.

Alla luce degli elementi raccolti durante le indagini, la Procura di Arezzo ha richiesto l'applicazione della misura cautelare, successivamente disposta dal Gip. Il 26enne è stato condotto nella casa circondariale di Arezzo, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.