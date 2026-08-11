Street art a Empoli, in partenza un tavolo di co-programmazione per nuove opere

Enti del Terzo Settore, artisti e operatori culturali sono chiamati a raccolta dal Comune di Empoli per rispondere all'avviso pubblico di co-programmazione per interventi di arte pubblica e street art per valorizzare il patrimonio artistico e culturale di Empoli.

Il percorso avviato dall'amministrazione comunale indica un modello di governance condivisa per attingere al patrimonio di esperienze, competenze e progettualità artistiche e culturali nei mondi del privato sociale e dell'arte.

Per farlo sarà necessario fare una ricognizione di bisogni e opportunità di valorizzazione degli spazi urbani, l'individuazione di luoghi e ambiti prioritari, oltre a temi e linguaggi artistici da privilegiare.

Il Tavolo di co-programmazione sarà costituito da rappresentanti del Comune di Empoli e dai rappresentanti legali (o loro delegati) degli ETS ammessi a seguito del presente Avviso. Potranno chiedere di partecipare come Osservatori gli artisti, gli operatori culturali e i cittadini che vorranno condividere elementi significativi utili alla definizione degli interventi.

La fase istruttoria dovrà concludersi necessariamente entro il 15 dicembre 2026, fermo restando che i lavori del Tavolo dovranno comunque prendere avvio entro il mese di settembre 2026.

La scadenza dell'avviso infatti è programmata per sabato 5 settembre 2026 alle 12.

Le modalità di partecipazione e gli allegati sono al link: https://www.comune.empoli.fi.it/Novita/Avvisi/Domanda-di-partecipazione-finalizzata-alla-valorizzazione-del-patrimonio-artistico-e-culturale-del-centro-storico-di-Empoli-attraverso-interventi-di-arte-pubblica-e-street-art

"Negli scorsi mesi abbiamo inaugurato una delle opere di street art più bella e importante della nostra città, ossia Eirene di fronte piazza XXIV Luglio sulla parete del liceo 'Virgilio' - afferma l'assessore alla Cultura del Comune di Empoli, Matteo Bensi -. Riteniamo che la varietà e la ricchezza dell'arte urbana possano essere una risorsa da cui attingere per valorizzare tante aree della nostra città, dal centro alle frazioni, con una commistione tra vecchio e nuovo che possa incantare l'occhio e creare suggestioni d'arte piacevoli. Questo avviso riguarda l'intenzione di realizzare non solo murales, ma anche installazioni contemporanee sulle facciate degli edifici. Sarà un percorso importante che definirà aree di intervento e modalità condivise, con il contributo di tanti attori che conoscono la nostra città e possono portare spunti interessanti".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa