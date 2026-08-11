Temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico in Toscana

Cronaca Toscana
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maltempo toscana

Possibilità di isolati temporali anche di forte intensità sui rilievi di nord ovest e sulle zone interne centro-meridionali

Previste per oggi e domani condizioni di locale instabilità pomeridiana, con possibilità (in particolare domani 12 agosto) di isolati temporali anche di forte intensità sui rilievi di nord ovest e sulle zone interne centro-meridionali. Possibili anche forti colpi di vento e grandinate.

La Sala operativa delle Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore valido dalle 12 alle 20 di domani, mercoledì 12 agosto, per tutta la fascia interna centro-meridionale.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

Fonte: Regione Toscana

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