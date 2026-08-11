Tenta la truffa del falso incidente a bordo di uno scooter rubato, fermato dalla municipale

Hanno assistito in diretta a un tentativo di truffa del falso incidente e sono subito intervenuti bloccando il malvivente. E gli agenti della Polizia Municipale hanno anche scoperto che l’uomo viaggiava su uno scooter rubato senza patente. Il fatto risale a ieri. Una pattuglia dell’Autoreparto Pronto Intervento durante un servizio di controllo nella zona di piazza della Libertà ha notato uno scooterista che, dopo essersi avvicinato ad un’auto guidata da una donna, ha sferrato un pugno sulla fiancata posteriore del veicolo. L’uomo ha quindi invitato la conducente ad accostare, probabilmente per mettere in pratica il raggiro del falso incidente. Gli agenti si sono quindi fermati interrompendo il tentativo di truffa. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era noto alle forze dell’ordine, che lo scooter era rubato e che guidava senza patente perché mai conseguita. Per l’uomo è scattata quindi la segnalazione all’Autorità giudiziaria per ricettazione e per guida senza patente, violazione peraltro reiterata. Per quanto riguarda la tentata truffa, l’automobilista si è riservata la facoltà di sporgere e meno querela.

Da inizio anno le pattuglie dell’Autoreparto Pronto Intervento, grazie alla capillare presenza sul territorio e al costante controllo, hanno recuperato 130 veicoli rubati (auto e motoveicoli).

“Ringrazio gli agenti dell’Autoreparto per la prontezza e la professionalità con cui sono intervenuti: non solo hanno impedito una truffa ai danni di un’automobilista ma anche recuperato un mezzo rubato guidato da una persona senza patente – dichiara l’assessore alla Sicurezza Urbana e Polizia Municipale Andrea Giorgio – . Un doppio risultato che conferma il valore del presidio costante del territorio. La truffa del falso incidente è un raggiro odioso che prende in genere di mira le persone più vulnerabili come donne sole e anziani, un comportamento che va condannato senza sconti. I 130 veicoli rubati recuperati da inizio anno dimostrano poi l’efficacia del lavoro quotidiano della Polizia Municipale sul territorio, un impegno che prosegue e di rafforza anche grazie il servizio della Polizia di Prossimità”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa