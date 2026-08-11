Trova un ladro nell’auto e viene picchiato: 46enne arrestato per rapina

Ha sorpreso un uomo mentre stava rubando nella sua auto, ma quando gli ha intimato di uscire dalla vettura è stato aggredito e picchiato ripetutamente. È successo sabato sera nel parcheggio di servizio della Sagra del Pesce, in località La Gulfa, a Massarosa.

Il proprietario dell’auto ha chiesto al ladro di interrompere l’azione e di allontanarsi, ma l’uomo avrebbe reagito con la violenza. Le urla hanno attirato l’attenzione di alcune persone presenti nella zona, che sono intervenute in soccorso della vittima e sono riuscite a contenere l’aggressore fino all’arrivo della polizia di Stato.

Gli agenti hanno quindi arrestato un 46enne italiano, accusato di rapina impropria. L’uomo è stato accompagnato nelle camere di sicurezza del Commissariato di Viareggio, in attesa dell’udienza di convalida e del giudizio direttissimo.

L’episodio è avvenuto in un’area particolarmente frequentata in occasione della tradizionale Sagra del Pesce, evento che richiama ogni anno numerose persone.

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