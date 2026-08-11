Uccide una biscia, la foto finisce sui social: denunciato nel Livornese

Cronaca Livorno
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Al termine delle indagini i carabinieri forestali sono risaliti all'identità di un uomo, accusato di aver ucciso una "biscia dal collare barrata"

Un uomo, ritenuto responsabile di aver ucciso un esemplare di Natrix Helvetica detta "biscia dal collare barrata", è stato denunciato al termine delle indagini dai carabinieri forestali del Nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale di Livorno. Gli approfondimenti, nell'ambito di attività istituzionali per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente e degli animali, hanno tenuto conto anche di alcune segnalazioni in merito alla morte del rettile, specie non velenosa.

In particolare, viene spiegato dal Comando provinciale di Livorno, dopo la pubblicazione della foto del serpente ucciso, senza una necessità, su un noto social network sono scattate le verifiche e i militari sono riusciti a risalire all'identità del presunto responsabile e ad individuarlo. Nei confronti dell'uomo, un 51enne della provincia, è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria di Livorno competente per il reato di uccisione di animali.

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