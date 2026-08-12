'79a Firenze–Viareggio', come cambia la circolazione a Empoli

La ‘classicissima di Ferragosto’, gara ciclistica categoria nazionale, interesserà alcuni tratti di strada del Comune di Empoli sabato 15 agosto
La gara ciclistica “Firenze-Viareggio” – settantanovesima edizione – ovvero la classicissima di Ferragosto è ormai una tradizione della Toscana.
Una corsa ciclistica su strada dove i migliori talenti italiani under 23 si danno appuntamento su un percorso ricco di fascino paesaggistico, che collega non solo idealmente ma anche fisicamente Firenze al suo tradizionale luogo di villeggiatura, Viareggio.
180 chilometri, partenza da Firenze piazza Tasso alle 7.30, direzione Montelupo Fiorentino, Empoli, con arrivo in piazza Mazzini a Viareggio alle 11.45. Tutte le informazioni sull’evento sportivo sono reperibili al link https://firenzeviareggio.it/
Organizzata dall’A.S. Aurora, la gara si svolgerà sabato 15 agosto 2026 e attraverserà anche alcuni tratti di strada del territorio comunale. Ecco quali: SS 67, viale Francesco Petrarca e svolta a dx al Ponte Arno De Gasperi.
Pertanto saranno disposti alcuni provvedimenti di viabilità: sospensione temporanea della circolazione, nei tratti di competenza comunale, di veicoli, persone e animali lungo tutto il percorso interessato dalla competizione ciclistica.
In ciascun punto del percorso la chiusura avrà durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara ciclistica“ fino al passaggio di quello con cartello mobile “fine gara ciclistica“.
In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti dal momento del transito del primo concorrente.
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
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