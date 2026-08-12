Cascina, due avvisi per le aziende partecipate: aperte le candidature per Sogefarm e Asp Remaggi

Doppio avviso per le azienda partecipate dall’amministrazione comunale di Cascina. È stata pubblicata una procedura per raccogliere le manifestazioni di interesse per la designazione dell’Amministratore Unico della SRL Sogefarm, società di gestione delle farmacie comunali. L’incarico di amministratore durerà per tre anni e il soggetto nominato potrà essere rieletto. L’Amministratore potrà essere revocato con deliberazione dell’Assemblea anche prima della scadenza del termine. La manifestazione di interessa deve essere indirizzata al “Sindaco del Comune di Cascina – Corso Matteotti 90 – 56021 Cascina (PI)” e la stessa deve pervenire tramite consegna a mano (in questo caso in busta chiusa) o per pec (all’indirizzo protocollo@pec.comune.cascina.pi.it), all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12 del 9 settembre 2026.

Inoltre è stata aperta una procedura per raccogliere le manifestazioni d’interesse per la nomina a membro del consiglio di amministrazione dell’Asp Remaggi. La procedura si è resa necessaria in seguito alle dimissioni di due dei cinque consiglieri. Il Cda dell’Asp Remaggi rimarrà in carica fino alla naturale scadenza prevista per il 20/11/2030. Per la sostituzione dei due membri dimissionari del Cda, l’amministrazione gli aspiranti all’incarico, in possesso dei requisiti richiesti, a presentare la domanda entro le 12 del 9 settembre 2026. La suddetta domanda deve essere indirizzata al“Sindaco del Comune di Cascina – Corso Matteotti 90 – 56021 Cascina (PI)” e sulla busta deve essere indicato il seguente oggetto: “Avviso pubblico per la nomina del Cda dell’Asp Matteo Remaggi”; la stessa deve pervenire tramite consegna a mano (in questo caso in busta chiusa) o per pec (all’indirizzo protocollo@pec.comune.cascina.pi.it), all’Ufficio Protocollo del Comune entro le 12.00 del 9 settembre 2026.

Per entrambe le procedure, i testi integrali degli avvisi e le relative domande sono reperibili sul sito del Comune tra le news, all’albo pretorio e in amministrazione trasparente

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio Stampa

Notizie correlate