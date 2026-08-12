Cedimento sulla Fi-Pi-Li, chiuse le uscite per Livorno centro

Chiusura temporanea delle due uscite per Livorno centro sulla Fi-Pi-Li, al chilometro 76, a causa di un cedimento della carreggiata. Lo stop, in entrambe le direzioni, è scattato alle 13.30 di oggi e proseguirà fino alla conclusione dei lavori, prevista in tarda serata.

L'intervento sarà eseguito dal Global Service e riguarda la pavimentazione stradale in corrispondenza della corsia sud dello svincolo di Stagno, dove si è verificato un improvviso avvallamento.

"L'intervento - si precisa - si rende necessario per ripristinare la pavimentazione stradale in corrispondenza della corsia sud dello svincolo di Stagno, che ha subito un avvallamento improvviso".

Secondo le prime analisi, la causa del cedimento "potrebbe essere ricondotta a pregresse infiltrazioni nel rilevato stradale".

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