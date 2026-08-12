Collegamenti Giglio, servizio straordinario Toremar anche la prossima settimana

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Boni: "La Regione si è attivata per contribuire a ridurre i disagi per residenti, lavoratori e visitatori"

“La Regione Toscana segue con attenzione, fin dall'inizio, la situazione che interessa i collegamenti marittimi con l'Isola del Giglio, a seguito del prolungarsi delle attività di manutenzione su una nave della compagnia Maregiglio, che stanno determinando alcune criticità nei collegamenti da e per l'isola”.

È quanto afferma l’assessore ai trasporti della Regione Toscana Filippo Boni, in merito ai disagi causati dalla prolungata manutenzione della nave Maregiglio sulla tratta Porto Santo Stefano-Giglio.

“Pur trattandosi di una compagnia che opera sul libero mercato - aggiunge Boni - e con la quale la Regione Toscana non intrattiene rapporti contrattuali, abbiamo ritenuto necessario attivarci per contribuire a ridurre i disagi per residenti, lavoratori e visitatori, soprattutto in un periodo di particolare afflusso verso l'isola”.

“In accordo con Toremar – conclude l’assessore Boni -, concessionaria del servizio pubblico marittimo della Regione Toscana, abbiamo quindi deciso di prolungare anche per la prossima settimana il supporto straordinario già previsto per questa settimana, che prevede l'effettuazione, da parte di Toremar di una coppia di corse aggiuntive rendendo quindi uguale l’orario feriale a quello dei fine settimana. L'obiettivo è garantire la mobilità delle persone e soprattutto quella delle merci e assicurare la continuità dei collegamenti, evitando possibili disagi ai passeggeri. Faccio notare che le stesse navi effettuano sia il trasporto passeggeri che quello delle merci, quindi queste corse in più garantiranno anche il trasporto delle merci”.

Fonte: Regione Toscana

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