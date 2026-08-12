Completamente riprofilato il versante di via Immaginetta

Attualità Montopoli in Val d'Arno
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Proseguono i lavori per la messa in sicurezza della parte alta della strada che porta al borgo di Marti

È stato completamente riprofilato il versante di via Immaginetta. Proseguono i lavori per la messa in sicurezza della parte alta della strada che porta al borgo di Marti. La strada era stata interessata da un fenomeno franoso nel novembre 2023. Un fenomeno che ha richiesto la redazione della relazione geologica geotecnica e sismica, l'esecuzione di verifica di stabilità dell'intero versante e infine la redazione del progetto esecutivo di messa in sicurezza morfologica dei pendii.

Un intervento di 150 mila euro per il consolidamento della scarpata e la sistemazione dell'area a verde affidato alla ditta Linea Verde G.S di Ponte a Egola. Un tratto lungo 75 metri e alto 12 lungo il quale sono stati realizzati anche i canali per la raccolta delle acque a monte e a valle e l'installazione di una rete sulla cima del profilo.

I lavori proseguiranno per tutta l'estate e la ripresa della circolazione riprenderà non appena questi saranno conclusi, nel mese di settembre. «Sappiamo quanto il nostro territorio sia fragile – commenta la sindaca Linda Vanni – . Fin dall'inizio della nostra legislatura sapevamo di dover proseguire quel lavoro di attenzione e messa in sicurezza dei movimenti franosi presenti e così è stato. Abbiamo proseguito con le indagini fino alla realizzazione per un intervento duraturo. Insieme all'ufficio tecnico abbiamo incontrato il direttore dei lavori Damiano Guarguaglini e il direttore tecnico Gabriele Benvenuti della ditta Linea Verde. Grazie per la cura che state mettendo nella realizzazione di un lavoro così importante per la stabilità di questo territorio»

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