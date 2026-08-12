Difesa del suolo: 4 milioni e mezzo dalla Regione per la provincia di Pistoia

Arrivano risorse importanti per la provincia di Pistoia dal Dods, Documento operativo per la difesa del suolo 2026 per il quale la Giunta ha approvato il secondo stralcio. In particolare sono due gli interventi decisivi che comportano un impegno della Regione per oltre 3 milioni e mezzo di euro il riassetto idraulico del reticolo minore del bacino dell’Ombrone Pistoiese in località Barba, tra Pistoia e Quarrata per 2 milioni e 215 mila euro e, sempre a Quarrata il riassetto del Fosso Ombroncello con la realizzazione di una cassa di espansione ex novo per un milione e 315 mila euro

Il Genio Civile della Regione si avvarrà del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno per due interventi di rilievo in provincia di Pistoia.

“Finalmente Pistoia e tutta la Piana Pistoiese saranno più sicure - ha commentato dopo l’approvazione in Giunta regionale il sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika - È una notizia che aspettavo di poter dare da tempo. Dal primo giorno in cui sono stato eletto ho lavorato per trovare 3 milioni e 530 mila euro destinati a due importanti interventi di difesa idraulica nei comuni di Pistoia e Quarrata. Il primo prevede una cassa di espansione divisa in due lotti nella zona di Barba e Bottegone, capace di contenere 16 milioni e mezzo di litri d’acqua. Il secondo riguarda una nuova cassa di espansione a Quarrata, in località Barba, che potrà raccoglierne altri 22 milioni e mezzo. Complessivamente, quasi 40 milioni di litri d’acqua che, in caso di forti piogge, potranno essere trattenuti evitando che si riversino sul territorio. I lavori partiranno entro dodici mesi e la conclusione è prevista circa un anno dopo l’avvio. È un impegno preso in campagna elettorale che, grazie a un lavoro portato avanti passo dopo passo e all’ascolto dei cittadini, oggi diventa realtà. Perché la sicurezza si costruisce prima delle emergenze, investendo sulla prevenzione” ha concluso Dika.

Ma ci sono anche altri interventi importanti che riguardano la provincia di Pistoia contenuti nel Dods, sempre riguardo alla sicurezza idraulica: nel Comune di Buggiano nel tratto della valle della ferrovia il lavoro di ripristino e consolidamento dell’argine destro del torrente Cessana, finanziato per 225 mila euro che verrà realizzato dal Consorzio 4 Basso Valdarno cui sono affidati dal Genio Civile anche il lavori sull’argine in riva sinistra del torrente Pescia di Collodi per un investimento di 116 mila euro, mentre ad Agliana è stato finanziata per 100 mila euro la progettazione di un tratto dell’argine sinistro dell’Ombrone Pistoiese a valle del ponte Baldi, a cura del Consorzio di bonifica 3 medio Valdarno.

Significativi anche gli investimenti contenuti nel Dods per mettere in sicurezza la viabilità del territorio pistoiese che è stata interessata da movimenti franosi: arrivano 370 mila euro al Comune di Pistoia per consolidare la Strada Comunale di Via Saturnana in località le Grazie interessata da frane. Sempre per il Comune di Pistoia stanziati 40 mila euro per lo studio geotecnico inerente il consolidamento di movimenti franosi lungo via dell’Orsigna in località Le Volte. Infine sempre nel pistoiese ma nei comuni di Massa e Cozzile e Marliana lo stanziamento è di 70 mila euro e di 59 mila euro per il consolidamento di due versanti franosi rispettivamente in via Trito e in via Cotoro. Il totale dunque tra realizzazione e progettazione di nuove opere per la sicurezza idraulica in provincia di Pistoia, contenute nel secondo stralcio del Dods della Regione, è di circa 4 milioni e mezzo di euro di investimenti ripartiti sulle annualità 2026, 2027, 2028.

Fonte: Regione Toscana

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