Due arresti per furto in abitazione a Empoli: trovati con 18 orologi e gioielli

Due uomini, di 45 e 48 anni, sono stati arrestati dai carabinieri per l’ipotesi di furto in abitazione nella notte dell’11 agosto. L’intervento è stato effettuato dai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Empoli dopo una segnalazione arrivata da una società di vigilanza privata.

I carabinieri sono intervenuti in un’abitazione di via Puccini, dove hanno individuato i due uomini ancora all’interno dell’edificio. Durante la perquisizione personale, i militari hanno trovato diversi oggetti ritenuti riconducibili al furto: monili in oro e argento, circa 100 euro in contanti, un paio di occhiali da sole, 18 orologi da polso e 9 orologi da taschino, questi ultimi modelli di antiquariato.

Nella disponibilità dei due sono stati inoltre trovati alcuni capi di abbigliamento avvolti all’interno di una federa e un coltello a serramanico lungo circa 30 centimetri.

Al termine delle formalità di rito, i due arrestati sono stati condotti al Tribunale di Firenze. Dopo l’udienza di convalida, il giudice ha disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere.