Ferragosto in Toscana tra sagre, musica e appuntamenti all'aria aperta

Ferragosto è alle porte e tra sagre, musica, tradizioni popolari e appuntamenti all'aria aperta, sono diverse le occasioni per trascorrere la giornata e la notte del 15 agosto tra Empolese Valdelsa, Comprensorio del Cuoio, Pisano e area fiorentina. Ecco alcune proposte di gonews.it per vivere la festa dell'Assunzione nella nostra regione.

Empolese Valdelsa

Montespertoli

A Montespertoli torna sabato 15 agosto la tradizionale Cocomerata di Mezz'Agosto. Dalle 20.30, in Piazza del Popolo, saranno distribuite gratuitamente fette di cocomero fresco. Un appuntamento semplice e pensato per tutte le età, organizzato da Fratres Montespertoli con il contributo di Unicoop Firenze e il patrocinio del Comune.

Galleno (Fucecchio)

A Galleno, frazione di Fucecchio, prosegue fino a domenica 16 agosto la 55esima Sagra della Bistecca. Protagonista del menu è naturalmente la bistecca, accompagnata da altre specialità come primi caserecci, carni alla brace, polenta alla barrocciaia, pizze e ciaccini. Il ristorante sarà aperto dalle 19.30 e alle 21.15, e dalle 21.30 la festa proseguirà con musica e spettacoli, con un programma diverso ogni sera.

Empoli

La biblioteca sarà aperta per tutto il periodo di Ferragosto con orario estivo. Fino al 23 agosto l'apertura sarà dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30. Dal 24 agosto torneranno anche l'apertura pomeridiana e quella del sabato: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Per chi invece si muove in auto, attenzione alla 79esima Firenze-Viareggio, la tradizionale gara ciclistica di Ferragosto, che sabato 15 agosto attraverserà anche Empoli. La corsa partirà da Firenze alle 7.30 e, passando da Montelupo Fiorentino ed Empoli, proseguirà poi verso Viareggio. In città sono previste temporanee sospensioni della circolazione lungo il percorso di gara: le chiusure dureranno il tempo necessario al passaggio della corsa e comunque non oltre 15 minuti dal transito del primo concorrente.

Comprensorio del Cuoio

San Miniato

A La Serra di San Miniato prosegue fino al 30 agosto, ogni venerdì, sabato e domenica, la Sagra del Cunigliolo Fritto. Anche a Ferragosto stand gastronomici saranno aperti a cena, con il coniglio fritto protagonista del menu insieme ad antipasto toscano, pappardelle al cunigliolo, cunigliolo alla contadina e carne alla brace. Non mancheranno i prodotti locali e, ogni sera, la musica dal vivo.

Sempre a San Miniato, dal 14 al 16 agosto, torna in Piazza Bonaparte il 57esimo Palio di San Rocco Pellegrino. Sabato 15 il programma prevede nel pomeriggio una caccia al tesoro per i più piccoli, mentre in serata ci saranno la presentazione delle squadre dei tre Terzieri e il concerto-spettacolo 'La notte del Jukebox' della Banda Zenzero.

La festa si animerà anche a tavola, con la cena in piazza organizzata dagli esercenti della zona a partire dalle 20. Il Palio entrerà nel vivo domenica 16, con le tradizionali prove goliardiche, dal tiro alla fune alla corsa coi sacchi fino alla spettacolare spaccata dei cocomeri.

Orentano (Castelfranco di Sotto)

A Orentano, prosegue fino al 16 agosto la 56esima Sagra del Bignè, inserita nel programma dell'Agosto Orentano. Per Ferragosto non mancheranno musica, spettacoli e intrattenimento per grandi e piccoli, oltre naturalmente ai celebri bignè. La manifestazione si concluderà domenica 16 con la tradizionale Sfilata del Dolcione.

Fiorentino

Firenze

A San Salvi, nell'ex complesso manicomiale, Ferragosto si festeggia con la musica del tradizionale Concerto di Ferragosto. Dalle 21.30, sul palco saliranno Riccardo Tesi & Friends con lo spettacolo '70 anni suonati'.

Vallombrosa (Reggello)

Per chi cerca invece un po' di fresco, Vallombrosa resta una delle mete classiche del Ferragosto toscano. Il grande prato della riserva, circondato dagli abeti secolari, si presta al tradizionale picnic del 15 agosto.

Nel pomeriggio, alle 16.30, è previsto anche il concerto della Sciacchetrà Street Band, che accompagnerà la giornata tra musica e natura.

Lago di Bilancino (Barberino di Mugello)

E per chi vuole aspettare la notte, l'appuntamento è al Lago di Bilancino. Alle 22.45 del 15 agosto è in programma il tradizionale spettacolo pirotecnico, allestito su chiatte galleggianti nei pressi della Punta dell'Andolaccio.

Sagginale (Borgo San Lorenzo)

A Sagginale, Ferragosto si celebra invece a tavola con la Sagra del Tortello Mugellano, in programma fino al 16 agosto.

Gli stand saranno aperti tutte le sere e, per la giornata del 15 agosto, anche a pranzo. Nel menu spiccano i tortelli mugellani, la bistecca alla fiorentina e le grigliate, da gustare in un contesto immerso nel verde e vicino alla Sieve.

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