Ferragosto, modifiche ai servizi di Plures Alia. Stop ai ritiri OnDemand, chiusi Ecocentri e sportelli al pubblico

Plures Alia informa che sabato, 15 agosto, i servizi forniti sul territorio dei 65 comuni gestiti potranno subire variazioni.

ON DEMAND, ECOCENTRI ED ECOFURGONI

Non sarà attivo nessun servizio OnDemand per il ritiro dei rifiuti e quindi non sarà possibile, in quella giornata, prenotare un appuntamento per il ritiro di ingombranti, Raee, sfalci e potature, abiti e rifiuti tessili domestici usati, oli alimentari esausti. Resteranno chiusi al pubblico gli Ecocentri, così come non saranno in funzione gli Ecofurgoni. Saranno, altresì, chiusi al pubblico tutti gli sportelli Plures Alia (infopoint e sportelli Tari o Taric) ubicati sul territorio dei 65 comuni serviti e gli sportelli integrati Alia-Estra.

RACCOLTA PORTA A PORTA

Il servizio di raccolta porta a porta nella maggioranza dei comuni serviti già non prevede alcun passaggio nella giornata del sabato. Solo a Fucecchio, Monsummano, Vicchio, Barberino Tavarnelle, Serravalle Pistoiese e Vinci, il servizio di ritiro porta a porta di supporti sanitari (pannolini e pannoloni), abitualmente previsto al sabato, verrà recuperato domenica 16 agosto. A Greve in Chianti, invece, sempre domenica 16 agosto, verrà recuperato il ritiro porta a porta dell’organico, che per Ferragosto non verrà effettuato, mentre a Pescia e a San Casciano in Val di Pesa verrà recuperato il ritiro di carta e cartone.

Si invitano, ad ogni modo, i cittadini a consultare con attenzione il calendario delle raccolte sulla app Aliaestra e sul portale aziendale, aliaestra.it. Si ricorda che i servizi saranno svolti rispettando il protocollo contro le ondate di calore, entrato in vigore a metà giugno, per garantire la protezione del personale operativo, e quindi svolgendo regolarmente i turni della mattina e spostando i turni pomeridiani ad orari notturni.

CONTENITORI STRADALI

Per le aree in cui il sistema di gestione rifiuti funziona tramite cassonetto stradale, il servizio di svuotamento, nella giornata del 15 agosto, sarà erogato fino al 50% di quanto pianificato abitualmente.

SPAZZAMENTO

Sempre a Ferragosto il servizio di spazzamento, sia manuale che meccanizzato, sarà dimensionato in funzione delle caratteristiche delle aree interessate. Verrà, quindi, regolarmente effettuato nei centri storici dei Comuni a elevato interesse turistico, oltreché in occasione di manifestazioni, mercati ed eventi previsti nel corso della giornata, così da garantire il decoro delle aree interessate.

CALL CENTER

Infine, si ricorda che sarà chiuso per Ferragosto, e nuovamente attivo nei giorni successivi, il call center di Plures Alia.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni sono sempre disponibili i canali ufficiali come Aliaestra, la nuova piattaforma digitale integrata di Plures per sistemi IOS ed Android, oppure il call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800. 888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

Fonte: Plures Alia Servizi Ambientali Spa

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