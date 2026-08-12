Festa della sport, parte la macchina organizzativa per l’edizione del 2026

Si avvicina la nuova edizione della Festa dello sport. Domenica 20 settembre dalle 15 Viale Togliatti, fra Spicchio e Sovigliana, sarà di nuovo una grande palestra a cielo aperto per le associazioni e società sportive del territorio, che avranno l'occasione di farsi conoscere e rendere note le proprie iniziative per la nuova stagione.

“La Festa dello Sport è ormai un appuntamento importante per la nostra comunità, perché mette al centro la partecipazione e il prezioso lavoro delle associazioni del territorio - commenta Daniele Vanni, sindaco di Vinci.

Vogliamo che anche quest’anno Viale Togliatti si trasformi in una grande palestra a cielo aperto, capace di avvicinare bambini, ragazzi e famiglie alle tante discipline sportive presenti a Vinci. Invito quindi tutte le associazioni a partecipare e a portare le proprie proposte: sarà una bella occasione per incontrarsi, conoscersi e dare insieme il via alla nuova stagione sportiva”.

Il Comune di Vinci invita le compagini interessate a contattare l'ufficio eventi per manifestare il proprio interesse alla partecipazione.

Entro lunedì 31 agosto, l'ufficio eventi è infatti disponibile ad accogliere richieste e proposte da parte di associazioni e società sportive per concordare spazi, attrezzature e materiale promozionale per organizzare al meglio la manifestazione.

Per avere tutte le informazioni necessarie, è possibile contattare l'ufficio eventi tramite email a eventi@comune.vinci.fi.it o per telefono allo 0571933223.

Le associazioni e le società sportive che manifesteranno il proprio interesse a partecipare saranno ricontattate per concordare le modalità di partecipazione.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

Notizie correlate