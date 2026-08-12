Giornalismo in lutto, è scomparso Angelo Cupisti

Addio ad Angelo Cupisti, collaboratore per decenni delle pagine del Tirreno di Viareggio, appassionato in particolare dell’hokey su pista, scomparso all'età di 75 anni.

Il presidente Eugenio Giani esprime il cordoglio suo e della Regione: "Angelo Cupisti è stato un collaboratore storico delle pagine sportive della testata, conosciuto e stimato da tantissimi viareggini e non solo, appassionato di sport e di musica. Un protagonista della vita sociale e culturale della sua città. Alla moglie, ai figli e ai tanti che lo hanno letto e seguito per anni sulle pagine del Tirreno, le condoglianze mie e della Regione".