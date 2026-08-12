I 'Sogni' di Agnese Galiotto sul sipario della Perla di Empoli: prosegue la campagna di crowdfunding

Dopo la residenza d'artista del WONDERFUL! Art Research Program 2nd edition – Maria Manetti e Jan Shrem Foundation - il programma di residenze d’artista promosso dalla Fondazione MUS.E, curato dal Museo Novecento, pensato per sostenere la formazione e la produzione in arte contemporanea - è partita la raccolta fondi per realizzare il grande "arazzo contemporaneo" da donare alla città: i 'Sogni' di Agnese Galiotto sul sipario dell’ex cinema La Perla di Empoli.

Un’opera che parlerà di cultura contemporanea, ricerca artistica e promozione dei territori, che sarà permanente, capace di creare un legame reale tra giovani artisti e il territorio.

Il progetto è promosso dal Museo Novecento con il sostegno di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Città Metropolitana di Firenze e i Comuni di Castelfiorentino, Empoli, Montelupo Fiorentino e Vinci.

Portale Art Bonus: artbonus.gov.it

LA STORIA - A settembre 2025, dalle oltre 140 candidature, sono stati scelti i nomi delle artiste e degli artisti che hanno soggiornato nei territori di Scandicci, Castelfiorentino, Empoli, Montelupo Fiorentino e Vinci. Galiotto è stata incaricata di progettare un'opera che mettesse in relazione Empoli con il vetro, la cui produzione è stata un esempio a livello nazionale nel corso del Novecento.

SOGNI E L'ART BONUS - Un sipario di misure 6 x 9 metri composto da un collage digitale di disegni realizzati dall’artista in un arco temporale di otto mesi poi stampato su tessuto. Nucleo centrale dell’opera è una riflessione attorno a Empoli e la sua storia. I sogni invece, sono intesi come un metodo per guardare la realtà, per riflettere sulla dimenticanza e il ricordo. L’opera è un sipario, ma la tecnica di stampa su tessuto lo avvicina ad un arazzo contemporaneo, in cui creature immaginarie e reali si muovono su un grande letto sfatto. Le lenzuola si trasformano per diventare il paesaggio: una collina, un cielo, un abisso.

Il Comune di Empoli ha lanciato il progetto sulla piattaforma Art Bonus per permettere alle cittadine e ai cittadini del territorio di fare da 'mecenate' e contribuire alla realizzazione dell'opera tramite donazioni. Con Artbonus ogni donazione fatta è detraibile fino al 65% sulla dichiarazione dei redditi.

L'importo da raggiungere è di 25mila euro, da destinare alla realizzazione del sipario, alla relativa stampa su tessuto e all’acquisto e installazione del sistema di binari necessario al suo montaggio. L'opera, come da progetto, sarà donata alla città.

BIOGRAFIA - Agnese Galiotto (Chiampo, 1996) è pittrice e regista. Si è laureata all’Accademia di Belle Arti di Brera e alla Städelschule – Hochschule für Bildende Künste di Francoforte. La sua pratica artistica combina l’antica tecnica della pittura ad affresco e il film. Entrambi i mezzi sono per lei strumenti che consentono di sviluppare narrazioni e realizzare installazioni che interagiscono con lo spazio espositivo. La sua ricerca esplora il suo rapporto con i suoi cari, la famiglia, gli amici, gli animali, in relazione al passare del tempo.

Le sue opere sono state esposte presso GAMeC – Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, Fondazione Il Lazzaretto, Kumho Museum of Arts di Seoul, Jeju Biennale, Frankfurter Kunstverein, Kunsthal Gent, Palmengarten Francoforte e BFI SouthBank London. Ha partecipato alla residenza artistica Dolomiti Contemporanee, Gapado AiR (KR) e Wonderful! Art Research Program del Museo Novecento di Firenze.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa