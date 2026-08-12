Incendio pannelli fotovoltaici in via dei Tavi spento nella notte. Evacuate alcune famiglie

Durante la notte appena trascorsa i vigili del fuoco hanno lavorato incessantemente per avere ragione delle fiamme del rogo di pannelli fotovoltaici, sviluppatosi in un terreno lungo via dei Tavi, nel tardo pomeriggio di martedì 11 agosto. Nell'incendio sono bruciati 10800 pannelli che erano stati accatastati nel campo in attesa di montare un impianto fotovoltaico da parte di una ditta privata. L'incendio intorno alle 20 era sotto controllo e poi le fiamme sono state definitivamente estinte nelle prime ore del 12 agosto, durante la notte. Nella tarda serata di martedì però il sindaco Fabio Mini, che è rimasto sempre sul luogo dell’incendio, ha disposto l'evacuazione di tutte le famiglie che risiedono nel raggio di circa 100 metri. “Ieri sera – spiega il primo cittadino - dopo essermi confrontato anche con la prefettura di Pisa, ho ritenuto più prudente far evacuare i residenti dalle case circostanti a causa del fumo. Queste abitazioni infatti erano investite dai fumi che continuavano ad alzarsi dal rogo durante le operazioni di spegnimento”.

Una volta spento l'incendio i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco sono rimasti a presidio dell'area per tutta la mattina, in attesa che Arpat Pisa arrivasse sul posto per fare le valutazioni di impatto ambientale del rogo. Nella tarda mattinata di oggi il personale di Arpat ha terminato di fare tutti i vari rilievi sul luogo dell'incendio e nei terreni circostanti. Ad una prima valutazione l'impatto ambientale del rogo sarebbe trascurabile dal momento che tra i materiali bruciati vi è solo silicio e metalli, per lo più alluminio. Infatti, per il momento, non sono state riscontrate contaminazioni anche sul luogo del rogo.

Una volta fatti i rilievi da parte di Arpat i vigili del fuoco hanno cominciato la lenta e accurata movimentazione dei materiali combusti, per verificare che sotto il cumulo di rottami di vetro e metallo non vi fossero altri focolai. L’operazione, per essere completata, richiederà tempo ed è stato possibile avviarla solo dopo il via libera di Arpat.

Una volta terminata la movimentazione dei materiali bruciati, i vigili del fuoco dovrebbero dare il via libera al comune, all'ufficio ambiente e al sindaco, per far rientrare nelle abitazioni le famiglie evacuate, presumibilmente nella serata di oggi o al più tardi nella giornata di domani.

“Al momento dobbiamo attendere che i vigili del fuoco completino il loro lavoro, in modo da essere sicuri che non vi siano riprese del rogo, prima di poter far rientrare le famiglie nelle abitazioni, anche se sicuramente si tratterà solo di alcune ore e spero che già questa sera possano dormire nelle proprie abitazioni” ha spiegato il sindaco Mini.

Sul luogo dell'incendio erano presenti vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco di Sotto, l'Amministrazione comunale di Castelfranco di Sotto, la polizia locale di Castelfranco di sotto e i carabinieri della locale stazione

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa