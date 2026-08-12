Incidente sulla statale 63 ad Aulla, muore motociclista

Tragedia questa sera in Lunigiana lungo la statale 63 Valico del Cerreto, ad Aulla, dove un motociclista ha perso la vita in un incidente con un furgone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 e inizialmente era stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso ma purtroppo è stato constatato il decesso dell'uomo, di 68 anni.

In corso di accertamento la dinamica dell'incidente, che ha coinvolto la moto e un furgone. Ferito il conducente di quest'ultimo, trasportato in codice giallo all'ospedale Apuane di Massa.

La strada, informa Anas, è stata provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni nel tratto interessato per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei mezzi. Sul posto personale di Anas e forze dell'ordine.

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