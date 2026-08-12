Due incidenti in Fi-Pi-Li nello stesso giorno: un 67enne in codice giallo

Incidente questo pomeriggio sulla Fi-Pi-Li, tra gli svincoli di Empoli Est ed Empoli, in direzione Pisa. Coinvolto il conducente di un'auto, un uomo di 67 anni, soccorso dai sanitari del 118 intorno alle 13.39. L'uomo non avrebbe riportato ferite gravi, ma è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli per accertamenti. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale.

Sempre nella giornata di oggi, un altro incidente si è verificato intorno alle 11 sulla Fi-Pi-Li, tra Montopoli in Val d'Arno e Pontedera. La conducente di un'auto, una 39enne, è rimasta intrappolata tra le lamiere del veicolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e una squadra dei vigili del fuoco, che ha estratto la persona dall'abitacolo. La donna non sarebbe in pericolo di vita ed è stata trasportata in codice verde all'ospedale Felice Lotti di Pontedera.

L'incidente ha provocato code e rallentamenti fino a 4 chilometri.

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