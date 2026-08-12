Maltempo, oltre 55 interventi dei Vigili del Fuoco nell'Aretino

Prosegue la messa in sicurezza di edifici, alberi e strutture danneggiate dalla perturbazione. Numerose le richieste dal capoluogo e dalle aree del Casentino
Prosegue l'attività di messa in sicurezza di fabbricati industriali, abitazioni civili e alberi da parte dei Vigili del Fuoco di Arezzo, dopo il passaggio della perturbazione di ieri. Il comando aretino è impegnato anche oggi nella rimozione di parti pericolanti di edifici, nonché di rami e alberi danneggiati.
Sono numerose le richieste di intervento da parte dei cittadini, provenienti prevalentemente dal capoluogo aretino e dalle aree del Casentino.
Sono oltre 55, attualmente, gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco dall’inizio dell'emergenza. Soltanto questa mattina sono stati 25 gli interventi eseguiti.
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