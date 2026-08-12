Allagamenti e alberi caduti, maltempo in provincia di Firenze

Violenta perturbazione questo pomeriggio in provincia di Firenze in particolare nell'Empolese Valdelsa (Qui gli aggiornamenti), dove pioggia forte e raffiche di vento si sono abbattuti sul territorio, a Campi Bisenzio e Signa.

"Un forte temporale con raffiche di vento molto intense sta interessando l’Empolese e altre zone della provincia di Firenze, Prato e Pistoia causando la caduta di alberi e rami" si legge sui social del presidente della Regione Eugenio Giani. "A Montelupo un albero è caduto su un’abitazione, fortunatamente senza coinvolgere persone.

Celle temporalesche attive anche su zone interne Siena e Grosseto. Prestiamo massima attenzione".

Montelupo Fiorentino

Nei territori di Empoli, Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite, Vinci, Montaione, Signa stanno intervenendo squadre del sistema di protezione civile della Toscana e vigili del fuoco, per la messa in sicurezza di alberi e rami pericolanti, alberi caduti sulla sede stradale, caduta di intonaco e cornicioni e danni da acqua per infiltrazioni e allagamenti. Numerosi gli interventi in coda, fanno sapere dai vigili del fuoco, che impegneranno le squadre nelle prossime ore. Sempre in provincia, a San Casciano in Val di Pesa, in corso anche un intervento per incendio di sterpaglie in Via Volterrana in Cerbaia.

Per la giornata di oggi, mercoledì 12 agosto, erano previste condizioni di locale instabilità nel pomeriggio, con possibilità di isolati temporali anche di forte intensità sui rilievi di nord ovest e sulle zone interne centro-meridionali e possibili forti colpi di vento e grandinate. Per questo la Sala operativa delle Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore valido fino alle 20 di oggi, per tutta la fascia interna centro-meridionale.

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