Medico di famiglia, nuova organizzazione a Marradi e Palazzuolo

La continuità dell’assistenza del medico di famiglia è assicurata a Marradi e Palazzuolo dove, a seguito del termine del servizio il 14 agosto del medico di medicina generale di Marradi e Palazzuolo, Enzo Leonardo, i cittadini sono chiamati alla scelta del nuovo medico. Con il raggiungimento del massimale da parte dell’unica dottoressa rimasta in servizio, l’Azienda sanitaria si è organizzata prevedendo una turnazione di medici della medicina generale della AFT Mugello Est che si recheranno a Marradi e Palazzuolo e saranno coadiuvati da medici della prossimità assistenziale, operanti, cioè, nei PIR (Punti di Intervento Rapido).

La nuova organizzazione prenderà il via da lunedì 17 con giorni e orari che sono esposti presso la sede del presidio di Marradi in via Dino Campana e del presidio di Palazzuolo in via dell’Abete. Naturalmente rimane la possibilità di poter scegliere tra gli altri medici che fanno parte della medesima Aggregazione funzionale territoriale (AFT), ovvero tra i medici che prestano servizio anche a Borgo San Lorenzo, Vicchio, Dicomano, Londa e San Godenzo.

Pur comprendendo il disagio e le difficoltà che questa situazione può comportare, l’Azienda assicura che con queste misure nessun cittadino sarà lasciato senza assistenza medica.

La nuova organizzazione è stata comunicata in due incontri con la popolazione a Marradi e a Palazzuolo. I due appuntamenti sono stati tenuti questa settimana dal direttore della zona distretto del Mugello, Marco Brintazzoli, insieme ai coordinatori dell’AFT e dei servizi Pir Mugello Est. In attesa dell’espletamento del nuovo bando, questa rappresenta la soluzione più tempestiva che l’Azienda ha potuto predisporre, condividendola preventivamente con i sindaci dei due Comuni e successivamente comunicandola ai cittadini.

Le modalità per effettuare la scelta del nuovo medico sono sia on line sia presso gli sportelli Cup del territorio. Per rafforzare l’accesso al servizio per il cambio medico nell’ambito territoriale, sono state rese disponibili aperture straordinarie dei servizi amministrativi: presso la sede del presidio di Marradi nei giorni del 17,18,19, 20 agosto in orario dalle 8.30 alle 12.30 e presso il servizio della Bottega della Salute attivo nella sede del presidio di Palazzuolo nei giorni 17 e 19 agosto in orario Dalle 8.30 alle 12.30.

Per i canali on line è attivo il servizio della Regione Toscana, accessibile tramite la piattaforma Open Toscana o la app Toscana Salute. Per posta elettronica inviando una mail all’indirizzo anagrafesanitaria.mugello@uslcentro.toscana.it.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio Stampa

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