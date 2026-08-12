Nubifragio dell'Empolese Valdelsa: raffiche di vento e alberi caduti

Maltempo nell'Empolese Valdelsa: questo pomeriggio, poco dopo le 17 su Empoli, si è abbattuto un nubifragio con forti raffiche di vento e qualche grandinata. In pochissimo tempo la quantità di acqua caduta ha provocato allagamenti per le strade e sul territorio.

A Montelupo Fiorentino caduto un albero in zona Turbone. Come informa il sindaco Simone Londi si sono registrate raffiche di vento a più di 80 km/h, mentre l'intervento per l'albero è in corso: "Prestate attenzione" scrive, "stiamo monitorando la situazione insieme alle squadre di volontariato. Se avete segnalazioni potete mandarcele".

(Foto da Facebook Simone Londi)

Squadre della Protezione civile dell'Empolese Valdelsa sono al lavoro in più zone: da quanto emerso altri episodi di alberi caduti si sono verificati nella frazione di Pozzale a Empoli.

(Foto da Facebook Daniele Vanni)

A Vinci "è caduto un albero in via Sottobosco per le forti raffiche di vento" spiega in un post pubblicato sui social il sindaco Daniele Vanni. "Si raccomanda di fare massima attenzione. Le squadre degli operai comunali e della Vab stanno monitorando il territorio e appena possibile interverranno per liberare la strada".

Maltempo Empolese Valdelsa, codice giallo

Per oggi, mercoledì 12 agosto, la Sala operativa delle Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze aveva segnalato allerta meteo di codice giallo, per rischio temporali forti nei comuni della Valdelsa e della Valdera. L'allerta riguarda in particolare i Comuni di Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme, Montaione e Montespertoli. Le previsioni indicavano un peggioramento questo pomeriggio con possibili temporali sparsi, localmente anche di forte intensità associati a colpi di vento e grandinate.

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