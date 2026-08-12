Palio 16 agosto 2026, l’elenco dei cavalli ammessi alla Tratta

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(foto René Pierotti)

Sono trentacinque i cavalli ammessi alla Tratta del Palio del 16 agosto 2026, che si svolgerà domani mattina, giovedì 13 agosto, con inizio delle batterie alle ore 9. Lo ha deciso la Commissione veterinaria comunale dopo la due giorni di prove regolamentate di ieri, martedì 11 agosto, e di questa mattina, mercoledì 12 agosto.

CAVALLO – PROPRIETARIO

  1. ANDA E BOLA – Harry Arthur Louis Westerman
  2. ARES ELCE – Fabrizio Macucci
  3. ARESTETULESU – Mark Harris Getty
  4. BAILA AA – Alberto Manenti
  5. BENITOS AA – Dario Colagè
  6. BONITAS AA – Didier Pierre Ryelandt
  7. CANARINU AA – Mark Harris Getty
  8. CASSIOX AA – Alessandro Neri
  9. CHIOSA VINCE AA – Duccio Ravenni
  10. COBALTO DA CLODIA AA – Alessandro Columbu
  11. COMANCIO AA – Federica Regnani
  12. COMPILATION AA – Federica Saracini
  13. DAREDEVIL AA – Marcello Roti
  14. DEDALO KING AA – Salvatore Nieddu
  15. DIAMANTE SAURO AA – Pietro Falchi
  16. DIODORO AA – Ilaria Bisconti
  17. DOCTOR DONALD AA – Nicola Giorgi
  18. DOLLARO AA – Andrea Sanna
  19. DONRODRIGO AA – Michele Seazzu
  20. EBERARDO AA – Theodore William Thomas Westerman
  21. ECCOLO AA – Diego Minucci
  22. ELLENICO AA – Lorenzo Maria Vincenti
  23. ENNALZU AA – Nicolò Farnetani
  24. ERMINIO BAIO AA – Elena Patacchiola
  25. EROS OROTELLESE AA – Luciano Marri
  26. ESCHILO DE AIGHENTA AA – Mattia Chiavassa
  27. ESTRELLA OLIANESA AA – Francesco Pisanu
  28. ETRINTA AA – Luca Francesconi
  29. EUSKALDI AA – Ilaria Mella
  30. FENOMENALE AA – Massimo Bonci
  31. GIOIA PURA AA – Sandro Bencardino
  32. MILADY BONDREAMER AA – Mattia Chiavassa
  33. VISO D’ANGELO – Mark Harris Getty
  34. VOLPINO – Franco Iannilli
  35. ZENTILES – Didier Pierre Ryelandt

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa


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