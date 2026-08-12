Palio 16 agosto 2026, l’elenco dei cavalli ammessi alla Tratta

Sono trentacinque i cavalli ammessi alla Tratta del Palio del 16 agosto 2026, che si svolgerà domani mattina, giovedì 13 agosto, con inizio delle batterie alle ore 9. Lo ha deciso la Commissione veterinaria comunale dopo la due giorni di prove regolamentate di ieri, martedì 11 agosto, e di questa mattina, mercoledì 12 agosto.

CAVALLO – PROPRIETARIO

ANDA E BOLA – Harry Arthur Louis Westerman ARES ELCE – Fabrizio Macucci ARESTETULESU – Mark Harris Getty BAILA AA – Alberto Manenti BENITOS AA – Dario Colagè BONITAS AA – Didier Pierre Ryelandt CANARINU AA – Mark Harris Getty CASSIOX AA – Alessandro Neri CHIOSA VINCE AA – Duccio Ravenni COBALTO DA CLODIA AA – Alessandro Columbu COMANCIO AA – Federica Regnani COMPILATION AA – Federica Saracini DAREDEVIL AA – Marcello Roti DEDALO KING AA – Salvatore Nieddu DIAMANTE SAURO AA – Pietro Falchi DIODORO AA – Ilaria Bisconti DOCTOR DONALD AA – Nicola Giorgi DOLLARO AA – Andrea Sanna DONRODRIGO AA – Michele Seazzu EBERARDO AA – Theodore William Thomas Westerman ECCOLO AA – Diego Minucci ELLENICO AA – Lorenzo Maria Vincenti ENNALZU AA – Nicolò Farnetani ERMINIO BAIO AA – Elena Patacchiola EROS OROTELLESE AA – Luciano Marri ESCHILO DE AIGHENTA AA – Mattia Chiavassa ESTRELLA OLIANESA AA – Francesco Pisanu ETRINTA AA – Luca Francesconi EUSKALDI AA – Ilaria Mella FENOMENALE AA – Massimo Bonci GIOIA PURA AA – Sandro Bencardino MILADY BONDREAMER AA – Mattia Chiavassa VISO D’ANGELO – Mark Harris Getty VOLPINO – Franco Iannilli ZENTILES – Didier Pierre Ryelandt

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa