Quasimodo, Sole e Poika cercano una famiglia

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Sole, 3 anni

Dopo il cambio di gestione del canile sanitario di Santa Croce sull'Arno, i tre cani sono stati accolti a Fibbiana. I volontari: "La nostra principale missione è trovare a tutti una casa"

Quasimodo, Sole e Poika cercano una famiglia. Sono i tre cani che, dopo il cambio di gestione del canile sanitario di Santa Croce sull'Arno, sono stati accolti al Rifugio di Andreina, a Fibbiana, nel territorio di Montelupo Fiorentino. Una struttura privata che ha dato loro accoglienza e dove i volontari che li hanno seguiti negli ultimi anni possono continuare a prendersi cura di loro. Per i tre cani, però, l'obiettivo resta uno solo: trovare una casa e una famiglia che possa accoglierli definitivamente.

I volontari lanciano quindi un appello a chi stesse pensando di adottare un cane e volesse conoscere i tre ospiti. "La nostra principale missione è trovare a tutti una casa", spiegano i volontari.

Chi non può adottare, ma vuole comunque dare una mano, può contribuire alle attività quotidiane della struttura, con passeggiate, momenti di compagnia e supporto nella gestione degli animali. Sono inoltre possibili donazioni per sostenere le spese di mantenimento, il cibo e le eventuali cure veterinarie.

Per informazioni sull'adozione di Quasimodo, Sole e Poika è possibile contattare i volontari sulla pagina Instagram @i_treccani

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