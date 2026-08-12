Ruba caricabatterie e minaccia titolare e guardie in negozio della galleria della stazione

Un 42enne originario del Marocco è stato arrestato in flagranza dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze con l'ipotesi di reato di rapina impropria aggravata.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo si sarebbe introdotto in un negozio all'interno della galleria della stazione ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella, e avrebbe utilizzato un taglierino per aprire le confezioni di due caricabatterie, del valore complessivo di circa 50 euro.

Dopo aver tentato di allontanarsi, sarebbe stato fermato dal titolare dell'esercizio commerciale e da alcune guardie giurate. Per garantirsi la fuga avrebbe rivolto loro gravi minacce, mantenendo un atteggiamento ostile anche nei confronti dei carabinieri intervenuti sul posto.

L'uomo è stato quindi arrestato e, al termine degli accertamenti, accompagnato nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. L'udienza ha convalidato l'arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Notizie correlate