Santa Maria a Monte: nessuna variazione sulle tariffe TARI per il 2026

In data 30 luglio 2026 il Consiglio Comunale di Santa Maria a Monte è stato chiamato a discutere e deliberare sulle tariffe TARI per l’anno 2026. Nonostante il voto contrario delle minoranze, con delibera n° 26 del 30/07/2026 sono stati così confermati gli importi TARI per l’anno in corso, che non hanno visto alcun aumento rispetto a quanto già deliberato l’anno precedente.

"Si tratta di un risultato di grande importanza per la nostra maggioranza - commenta il Sindaco Manuela

Del Grande -. In un periodo storico dove le famiglie sono sempre più in difficoltà ad arrivare a fine mese, è una sfida sempre più impegnativa per molte persone. Abbiamo così ritenuto indispensabile adoperarci, in collaborazione con gli uffici, con ogni mezzo al fine di attenuare il peso che già grava sulle spalle dei cittadini di Santa Maria a Monte".

"Non sorprende il voto contrario delle minoranze -, aggiunge il Sindaco - altro esempio di come sia più facile attaccare l’Amministrazione ormai per partito preso, anche quando le proposte che vengono presentate sono positive per tutta la cittadinanza".

Rincara la dose l’Assessore Laura Falorni: "C’è stato rinfacciato che avremmo dovuto fare di più, evidentemente ignorando i vincoli che sono imposti ai Comuni rispetto a queste tariffe: gli importi della TARI sono vincolati al Piano Economico Finanziario (PEF) che, annualmente, viene stabilito dal Gestore della raccolta dei rifiuti. In particolare, l’importo delle tariffe deve essere determinato in modo tale da coprire, nella sua interezza, la spesa sostenuta dall’Ente per il servizio di raccolta del rifiuto. Gli aumenti a cui abbiamo purtroppo assistito negli anni precedenti, più volte e con troppa facilità addossati come colpa di quest’Amministrazione, sono stati causati proprio da un aumento degli importi richiesti nel PEF dal Gestore".

"Il risultato di quest’anno -, prosegue il Sindaco Manuela Del Grande -, è indice della serietà e del buon lavoro di questa Maggioranza, sempre attenta alle necessità dei nostri cittadini. In particolare, il mantenimento delle tariffe dello scorso anno deriva da una lunga contrattazione che, dal nostro insediamento alla guida di questo Comune, abbiamo intrapreso con il Gestore della raccolta dei rifiuti. Abbiamo lavorato duramente e senza sosta, ma in questa occasione il duro lavoro evidentemente paga".

"Il servizio di raccolta dei rifiuti, in ogni caso, presenta ancora numerose criticità che non possiamo fingere di ignorare e di cui siamo pienamente consapevoli". Numerosi sono i disservizi che quotidianamente ci vengono segnalati sia attraverso i canali ufficiali che quelli informali da parte dei nostri cittadini. Si tratta di una situazione che già anni fa, sotto amministrazioni precedenti, presentava drastiche criticità e che noi pian piano, grazie ai vari tavoli di confronto, cerchiamo di migliorare.

Ribadisce il Sindaco Manuela Del Grande che quello della raccolta porta a porta resta comunque un tema di massima priorità e sarà nostro impegno proseguire lungo la strada che abbiamo finora tracciato, facendo in modo che i nostri cittadini ricevano un degno servizio a fronte delle numerose spese che sono chiamati a sostenere.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa

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