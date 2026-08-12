Sant’Anna di Stazzema, contestato il sindaco di Lucca Pardini: "Hai il vice fascista"

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Mario Pardini, nuovo sindaco di Lucca (foto da Facebook)

Un gruppo di giovani ha bloccato la strada verso la commemorazione con uno striscione. Pardini: "Fatto indegno e intollerabile"

Contestazione questa mattina nei confronti del sindaco di Lucca Mario Pardini, in occasione delle celebrazioni per l’82° anniversario dell’eccidio nazifascista di Sant’Anna di Stazzema.

Un gruppo di giovani avrebbe bloccato la strada di accesso al borgo, mostrando uno striscione rivolto al primo cittadino: "Pardini: il vice fascista hai voluto, qui non sei il benvenuto. Su queste strade se vorrai tornare ai nostri posti ci ritroverai". Il riferimento è al vicesindaco di Lucca Fabio Barsanti.

Pardini: "Sono rimasto un'ora a parlare"

Pardini ha raccontato l'accaduto sui social: "Questo è il quinto anno che ho l'onore di vestire la fascia tricolore e tornare a Sant'Anna di Stazzema da sindaco. Oggi, nel giorno della commemorazione delle vittime della strage nazifascista, come ogni anno sono arrivato fra i primi".

"Quando sono arrivato era tutto bloccato - ha aggiunto - , avevano chiuso l'accesso. A questi ragazzi ho detto: 'Allora io sto qui con voi'. E sono rimasto un'ora a parlare con loro. Gli ho proposto di fare insieme un dibattito pubblico, ma non erano interessati".

Il sindaco ha ringraziato il primo cittadino di Stazzema Maurizio Verona e le forze dell'ordine. Poi ha definito la contestazione "un fatto veramente indegno ed intollerabile", sostenendo che "in democrazia non può essere tollerato che sia preclusa ad una persona, ad un sindaco, la partecipazione ad una commemorazione, soprattutto alla commemorazione delle vittime di un eccidio nazifascista".

Pardini ha infine chiesto alle forze di opposizione di prendere posizione sull'accaduto. Dopo la contestazione, accompagnato da Verona, il sindaco di Lucca ha comunque raggiunto Sant’Anna di Stazzema e partecipato alle celebrazioni. I manifestanti sono rimasti lungo la strada mostrando lo striscione ai veicoli diretti alla commemorazione

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