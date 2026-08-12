Scooter travolto da un'auto nel Livornese, morta una 17enne

La ragazza viaggiava come passeggera sul mezzo condotto da un ventenne, ancora ricoverato in gravi condizioni
È morta all'ospedale Le Scotte di Siena la 17enne rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nella notte tra lunedì e martedì sulla strada provinciale 398, tra Venturina e Piombino, nel Livornese.
La ragazza viaggiava come passeggera a bordo di uno scooter condotto da un ventenne, anch'egli rimasto gravemente ferito e ricoverato all'ospedale di Livorno. Secondo una prima ricostruzione, lo scooter sarebbe stato tamponato da un'auto.
I due giovani erano rimasti esanimi sull'asfalto e le loro condizioni erano apparse subito molto gravi. Sul posto sono state effettuate a lungo le manovre di rianimazione, prima della stabilizzazione e del trasferimento in elisoccorso nei due ospedali.
La 17enne era stata trasportata alle Scotte di Siena, dove nelle ore successive le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate.
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