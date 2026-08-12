Scout di 16 anni investito a Bibbiena, il sindaco di Cercola chiede collaborazione per trovare il pirata

Cronaca Bibbiena
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Il ragazzo, originario di Cercola, è stato travolto lo scorso 4 agosto da un'auto che si è allontanata senza prestare soccorso

Il sindaco di Cercola (Campania), Biagio Rossi, ha chiesto la collaborazione dell'Amministrazione comunale di Bibbiena (Arezzo) e della polizia municipale per contribuire all'individuazione del conducente dell'auto che lo scorso 4 agosto ha investito un ragazzo di 16 anni del gruppo scout Agesci Cercola 1.

L'incidente è avvenuto nei pressi della strada comunale di Camprena, in prossimità dell'accesso alla Fattoria di Marena. Secondo quanto ricostruito, il giovane sarebbe stato travolto da un'autovettura il cui conducente avrebbe invaso per circa un metro la zona di prato oltre il margine della carreggiata, per poi allontanarsi senza prestare soccorso.

Il 16enne è stato soccorso e trasportato all'ospedale San Donato di Arezzo, dove è rimasto ricoverato per alcuni giorni ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la riduzione della frattura. Dopo le cure, il ragazzo è rientrato a casa.

In una nota indirizzata al sindaco di Bibbiena e al comando della polizia municipale, Rossi ha chiesto la massima collaborazione istituzionale per favorire l'accertamento dei fatti e l'identificazione del veicolo e del conducente: "L'Amministrazione comunale di Cercola confida nella massima collaborazione istituzionale di codesta Amministrazione affinché siano poste in essere, nell'ambito delle rispettive competenze e nel pieno rispetto delle attività dell'Autorità giudiziaria e delle Forze dell'ordine, tutte le iniziative utili a favorire il tempestivo accertamento dei fatti e l'individuazione del veicolo e del conducente coinvolti", scrive il sindaco.

Tra le richieste avanzate c'è anche quella di verificare e preservare eventuali immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza comunali presenti nell'area dell'incidente e lungo le possibili direttrici percorse dall'auto, sia prima sia dopo il sinistro: "Si chiede di assicurare, per quanto di competenza comunale, la massima collaborazione con gli organi investigativi, anche con riferimento all'individuazione, alla conservazione e alla messa a disposizione delle eventuali registrazioni dei sistemi di videosorveglianza comunali presenti nell'area interessata e lungo le possibili direttrici percorse dal veicolo, sia prima sia dopo il sinistro, compatibilmente con i tempi di conservazione delle registrazioni", si legge nella nota. Il sindaco chiede inoltre di mettere a disposizione "ogni ulteriore elemento informativo nella disponibilità dell'Ente che possa risultare utile alle Autorità procedenti".

Rossi si rivolge anche alla comunità locale, chiedendo di favorire la raccolta di eventuali testimonianze o immagini utili alle indagini: "Si chiede altresì, ove ritenuto opportuno e compatibile con le indagini in corso, di valutare ogni iniziativa istituzionale utile a sensibilizzare la comunità locale, affinché eventuali persone in possesso di informazioni, immagini o altri elementi rilevanti possano tempestivamente metterli a disposizione delle competenti Forze dell'ordine", scrive il sindaco.

"Certi della sensibilità istituzionale e della collaborazione di codesta Amministrazione - conclude Rossi - si resta a disposizione per ogni eventuale iniziativa o interlocuzione che possa risultare utile, nel rispetto delle competenze delle Autorità procedenti".

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