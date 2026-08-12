Stalli temporanei per i cuccioli, alcuni Comuni dell'Empolese Valdelsa si uniscono all'appello dei volontari del Gattile municipale di Empoli

Una stanza libera, un bagnetto, una lavanderia... basta davvero poco. Un angolino di casa che possa diventare ‘culla’ adeguata per i cuccioli di gattini fino al loro naturale svezzamento. È questo l’appello accorato delle volontarie e dei volontari dell’associazione Aristogatti ODV, gestori con amore e tanto impegno del gattile municipale di Empoli (via Ettore Majorana, 2).

Ogni stallo permetterebbe di tenere una cucciolata separata dagli altri e al sicuro, fino a quando sarà pronta per trovare una famiglia. Al cibo, alle cure veterinarie e a tutto il necessario penserà l’associazione. Per esprimere la propria disponibilità contattare il numero 338 3244769.

Per questo alcune delle amministrazioni comunali dell’Empolese Valdelsa si uniscono all’appello e faranno ognuna la propria parte.

LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEGLI AMMINISTRATORI – “L’associazione Aristogatti svolge un lavoro volontario quotidiano, costante, prezioso per tutti i gatti del nostro territorio che provengono da situazioni di recupero difficili e di abbandono. Trent'anni al fianco degli animali e a supporto delle famiglie in cerca di un micio. Come amministrazioni comunali ci uniamo al loro appello che rivolgiamo a tutta la cittadinanza, alla ricerca di stalli casalinghi che possano aiutare nella tutela dei più piccoli che proprio perché cuccioli, possono contrarre malattie ma anche trasmetterne altre. Le nostre comunità hanno sempre dimostrato attenzione, sensibilità e disponibilità senza mai tirarsi indietro. Ci auguriamo lo stesso anche questa volta. Un consiglio: risulta fondamentale la sterilizzazione proprio per evitare queste situazioni”.

DA SEGNARE IN AGENDA - Per festeggiare il lungo percorso dell'attività dell'associazione Aristogatti ODV, domenica 13 settembre 2026 si terrà un evento pubblico proprio al Gattile di Empoli. Tutte le informazioni sui canali social dell'associazione.

FOCUS GATTILE - La struttura di via Ettore Majorana è destinata nei prossimi mesi a essere superata con l'avvio del percorso di costruzione del nuovo gattile a Marcignana. Sarà realizzato grazie al lascito di una donna residente a Empoli: il terreno rientrava nella donazione testamentaria, il progetto verrà realizzato con la liquidità e i fondi ottenuti dalla vendita del patrimonio immobiliare, finalizzata lo scorso anno. A oggi è in corso di affidamento la progettazione e direzione lavori.

Il terreno dove sorgerà si trova lungo via Lucchese a Empoli, poco prima dell'incrocio con la sp10 e via Nuova per Pagnana. Andrà a sostituire l'area attuale di Carraia, che oltre ad avere molti anni sulle spalle, è stata soggetta ad allagamenti e sarà oggetto dei lavori di raddoppio ferroviario lungo la linea Empoli-Granaiolo. Il nuovo gattile sarà all'avanguardia tra le strutture di questo tipo, e conterrà: zona parcheggio per il personale e i visitatori; zona ingresso, con uffici amministrativi e area accoglienza; spogliatoi e servizi igienici per operatori e ospiti; percorsi pedonali delimitati e illuminati, che collegano le varie sezioni del complesso; area servizi, con magazzino, locali tecnici, infermeria e zona degenza; zona quarantena; area libera per i gatti, con struttura rifugio dotata di cuccette e spazi protetti.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa