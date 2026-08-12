Strage di Sant'Anna di Stazzema, Empoli ha partecipato alle celebrazioni con il Gonfalone civico

Dopo la ‘Liberazione di Firenze’, l’11 agosto, il giorno dopo si ricorda la barbarie immane di mani naziste su centinaia di persone: l'eccidio di Sant’Anna di Stazzema. Civili inermi, soprattutto donne, bambini, anziani, rifugiati, furono massacrati. L’orrore della strage più spaventosa accaduta nel nostro paese durante l’occupazione nazista. Numeri enormi che ancora riecheggiano e che non si dimenticano. La ferocia anche dopo la morte di tutto quel groviglio di persone a cui quelle mani dettero fuoco nella piazza di Sant’Anna.

Oggi, 12 agosto 2026, ricorre l’ottantaduesimo anniversario e come ogni anno, anche il Comune di Empoli, Medaglia d’Oro al Merito Civile per il valoroso comportamento tenuto dalla popolazione durante la Resistenza, ha partecipato con il Gonfalone civico.

A rappresentare l’amministrazione comunale empolese erano presenti gli assessori alla Cultura con delega alla Cultura della Pace, Matteo Bensi e al Commercio, Adolfo Bellucci.

La giornata è cominciata con la celebrazione della santa messa in suffragio delle vittime nella chiesa di Sant’Anna, officiata da Sua Eccellenza Arcivescovo di Pisa Padre Saverio Cannistrà e la deposizione delle corone d’alloro sulla piazza della chiesa.

Corona e onori al Gonfalone del Comune di Stazzema al Monumento Ossario, dove si è svolta la benedizione e l’inaugurazione del restauro alla presenza del Capo dell’Ufficio per la Tutela della Cultura e della Memoria della Difesa, Generale di Corpo d'Armata, Andrea Rispoli.

A seguire i saluti istituzionali del sindaco di Stazzema Maurizio Verona; Umberto Mancini, presidente associazione Martiri di Sant'Anna; Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana; il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani e per l’orazione ufficiale, l’On. Giuseppe Conte.

La cerimonia si è conclusa con l’Inno Nazionale intonato dal Coro di Voci Bianche del Festival Puccini di Torre del Lago e con l’inaugurazione della mostra “Colors for Peace”.

LA DICHIARAZIONE - "Ogni 12 agosto è un onore portare il gonfalone della Città di Empoli, Medaglia d'Oro al Merito Civile per la Resistenza, a Sant'Anna di Stazzema, un luogo che rinnova la memoria viva della strage, promuove la Cultura della Pace e chiama a aderire quotidianamente ai valori della Costituzione antifascista", hanno commentato gli assessori Bensi e Bellucci.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa