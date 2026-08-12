Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 3.7 in mare avvertita tra Pisa, Lucca e Livorno

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 3.7 è stata registrata questa mattina, 12 agosto, nella Costa Toscana settentrionale, con epicentro in mare, a largo di Marina di Pisa e Tirrenia. Il sisma è stato avvertito nell'area compresa tra le province di Pisa, Lucca e Massa Carrara.

Secondo i dati della Sala Sismica INGV di Roma, la scossa principale è avvenuta alle 10:57, a una profondità di 9 chilometri. Poco dopo, alle 10.59, è stata registrata un'altra scossa di magnitudo 2.2 nella medesima area, ad una profondità di 20 km. Una terza scossa è stata poi registrata alle 11.44, di magnitudo 2.0 e poi ancora un'altra scossa di magnitudo 2.8, a 10 km di profondità.

Nella stessa area era già stata registrata alle 10:18 una scossa di magnitudo 1.5 ad una profondità di 17 chilometri. In tutto sono 6 le scosse registrate questa mattina.

Sono in corso le verifiche del sistema regionale di Protezione civile per accertare eventuali conseguenze del terremoto. Al momento non vengono segnalati danni.

Lo scorso 4 agosto la terra aveva già tremato nel cuore del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, a pochi km dall'epicentro di oggi, con una serie di scosse successive sempre nel Pisano; l'ultima scossa rilevante era stata registrata lo scorso 9 agosto.

Livorno attiva il preallarme della Protezione civile

Il Comune di Livorno ha attivato, come previsto dal piano di Protezione civile comunale, la fase operativa di preallarme su scala locale. Dalle 11 è stato aperto ed è pienamente operativo il Ce.Si., Centro Situazioni, con un presidio tecnico operativo nella sede della Protezione civile comunale di via dell'Artigianato 41/a. Secondo quanto riferito dal Comune, la scossa "è stata chiaramente avvertita dalla popolazione di Livorno".

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