Torna il Palio di San Rocco Pellegrino: tre giorni di festa in Piazza Buonaparte

San Miniato torna anche per quest'anno ad essere scenario di un rituale collettivo profondamente radicato nella tradizione locale: dal 14 al 16 Agosto 2026 arriva, per la sua 57° edizione, il Palio di San Rocco Pellegrino.

Sulla scia della meravigliosa edizione dello scorso anno, si consolida il sodalizio che Tra i Binari e San Miniato - Comitato Manifestazioni Popolari stanno portando avanti, in coprogettazione con il Comune di San Miniato, con una nuova edizione all'insegna della sfida goliardica e dello stare insieme, nella Piazza Teatro dello Scioa: Piazza Buonaparte.

Il lavoro comunitario che Tra i Binari porta avanti da 11 anni nel territorio locale, intesse di anno in anno il coinvolgimento e la partecipazione attiva della comunità sanminiatese, vedendo nel 2026 un crescente numero di attori attivi nella creazione della manifestazione, a partire dal Comune di San Miniato, che continua a credere, promuovere e investire nella manifestazione.

Cittadinanza ed Enti locali partner di progetto hanno co-costruito la rassegna di festeggiamenti che andrà in scena nelle serate di mezz’agosto, dando una continuità rinnovata alla tradizione popolare sanminiatese. Tra le collaborazioni quella con Irene Campinoti, che anche per questa questa edizione ha ideato e realizzato l’illustrazione e la grafica del progetto.

“Il Palio di San Rocco Pellegrino - dichiarano il sindaco Simone Giglioli e l’assessore Matteo Squicciarini - svolge un ruolo importante come collante della comunità e come occasione di vitalità per una parte del centro storico di grande bellezza e valore, che è parte integrante del cuore di San Miniato. È inoltre un appuntamento prezioso nel periodo di Ferragosto, quando molte cittadine e molti cittadini restano in città, offrendo un’occasione di incontro e socialità e, allo stesso tempo, contribuendo all’attrattività turistica del centro storico. Le feste popolari e le rievocazioni suscitano infatti un interesse crescente anche tra i visitatori, soprattutto quando conservano un carattere autentico e profondamente legato alla comunità, come nel caso del Palio”

Il programma 2026

I Terzieri di Poggighisi, Castelvecchio e Forisporta tornano a sfidarsi per aggiudicarsi il prossimo Palio. Un programma che accoglierà le persone grandi come quelle piccole per propagare ancora la tradizione popolare di mezz'agosto.

La manifestazione si aprirà il 14 Agosto con il Cinema Sotto le Stelle, in collaborazione con Arci Zona Cuoio, con la proiezione del film "Finché c’è guerra c’è speranza” di e con Alberto Sordi, alle ore 21:45.

Il 15 Agosto il pomeriggio il programma si apre alle 18:00 con la Caccia al Tesoro “Alla ricerca dell’antico stendardo” dedicata ai più piccoli, frutto di un lavoro condiviso con un gruppo di genitori sanminiatesi; dopo cena avverrà la presentazione delle Squadre dei Terzieri, e la rivelazione ufficiale del Premio del 57° Palio di San Rocco, a cura di Waldon; chiude la serata Banda Zenzero con il concerto-spettacolo La notte del Jukebox.

Il 16 Agosto giorno di Palio: nel pomeriggio il Palio delle Bambine e dei Bambini, con iscrizioni in piazza dalle 17:30. Alle 21 si apre il Grande Palio di San Rocco Pellegrino per le persone adulte: si disputerà per il Tiro alla fune, la Corsa coi sacchi, la Padella sospesa, il Cucchiaio d’argento e la Spaccata dei Cocomeri con il Culo.

Seguiranno le attese Estrazioni della Grande Lotteria di San Rocco Pellegrino. La serata si chiuderà con la Proclamazione del vincitore di questa 57° Edizione.

Ogni serata prevede dalle 20 la Cena in Piazza a cura degli esercenti - Caffè Bistrot Buonaparte e Nuovo Emporio (prenotazione consigliata) - e animazione.

Info utili per viabilità e parcheggi

Nelle giornate del 14, 15 e 16 agosto, dalle ore 16.00 alle 24.00, Piazza Bonaparte e le vie limitrofe interessate dalla manifestazione (via Paolo Maioli, Piazzetta Pancole e via Pietro Bagnoli) saranno chiuse al traffico veicolare. Per raggiungere l’ospedale sarà necessario transitare esclusivamente da Ponte a Elsa, mentre per il centro storico e La Catena saranno indicati percorsi alternativi dalla SS 67 o da via Enzi. Ulteriori divieti di sosta e transito saranno in vigore nell’area per consentire le operazioni di allestimento e disallestimento. Per chi raggiungerà la manifestazione in auto, sarà inoltre possibile utilizzare il parcheggio di Cencione e accedere al centro storico tramite l’ascensore, oppure il parcheggio di Pian delle Fornaci, nei pressi dell’Ospedale.

Sul progetto:

Il progetto sviluppato per questa 57° edizione continua a portare al centro la comunità del Capoluogo per consolidare il risveglio partecipativo maturato in questi ultimi anni. Una tradizione che era smarrita fino a qualche anno fa, ma che adesso si appresta a tornare a pieno titolo nelle mani della sua comunità.

Il Progetto è sostenuto dal Comune di San Miniato e dalla Regione Toscana nell’ambito delle Manifestazioni di Rievocazione Storica, dalla comunità ed Enti Partner attraverso libere donazioni, e sponsorizzato da commercianti e piccole aziende locali.

In Partenariato con: San Miniato Comitato Manifestazioni Popolari APS, Movimento Shalom Odv, Comitato Contrada Poggighisi, Arci Zona Cuoio, Ass. Turistica Pro Loco San Miniato, Fondazione San Miniato Promozione, Moti Carbonari - ritrovare la strada Odv, APSP Del Campana Guazzesi, Amici del Campana Odv, Accademia degli Euteleti, Canto Rovesciato APS, Fondazione Istituto Dramma Popolare San Miniato, La Pietra d’Angolo Coop. Soc

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa