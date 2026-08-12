Uomo trovato morto in strada a Capannori, ipotesi incidente in bicicletta

Cronaca Capannori
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La vittima è stata trovata questa mattina in via delle Ville con un trauma cranico. Non è escluso che sia stato travolto da mezzo pirata

Un uomo di età apparente tra i 30 e i 40 anni è stato trovato morto questa mattina in via delle Ville a Capannori, in provincia di Lucca. L'allarme è scattato intorno alle 9.41.

Dai primi accertamenti, la vittima presentava un trauma cranico. Accanto al corpo è stata trovata una bicicletta, elemento che porta a ritenere probabile l'ipotesi di un incidente stradale.

Stando alle prime ricostruzioni, l'ipotesi è che l'uomo possa essere stato travolto da un altro mezzo che si potrebbe essere allontanato senza prestare soccorso.

Sul posto sono intervenuti un'automedica di Lucca e un'ambulanza. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. A trovare l'uomo in strada sono stati alcuni passanti che hanno poi dato l'allarme.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto e ricostruire le circostanze in cui l'uomo ha perso la vita.

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