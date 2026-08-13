Abc Castelfiorentino: ufficiali gli staff di serie C Maschile, serie C Femminile e Divisione Regionale 2.

Dopo quelli del settore giovanile e minibasket, sono andati al loro posto anche tutti i tasselli relativi agli staff tecnici delle tre squadre senior gialloblu.

Iniziando dalla serie C Maschile, a coadiuvare coach Alberto Tonfoni confermatissimo Dario Chiarugi che, dopo l’esordio in prima squadra della scorsa stagione, quest’anno ricoprirà il ruolo di primo assistente. Ad affiancarlo una giovanissima new entry, Cosimo Carzoli, in qualità di secondo assistente. La parte atletica, come ormai da oltre un decennio, sarà nuovamente affidata a Simone Garbetti, vera colonna portante del sodalizio castellano. Raduno in programma lunedì 24 agosto alle ore 19:30 al PalaBetti.

Passando alle due squadre targate Gialloblu Castelfiorentino, la serie C Femminile di coach Gianni Cosi avrà Alessio Caggiano nel ruolo di assistente: per lui si tratta di una conferma, dopo l’esordio in panchina a fianco di Gianni Lazzeretti e Fabrizio Iserani nell’ultimo campionato. In Divisione Regionale 2, invece, coach Alessio Pucci sarà affiancato da Arthur Rastelli, che entra ufficialmente nello staff tecnico castellano dopo aver seguito la parte video per il gruppo U19 nella passata stagione, e da Giovanni Cicilano, al suo secondo campionato come assistente in DR2. I due raduni sono in programma rispettivamente lunedì 31 agosto alle 21 al PalaGilardetti e lunedì 4 settembre alle 20 al PalaBetti.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino