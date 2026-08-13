Agenzia Casa, consegnate le chiavi di sei alloggi comunali. In corso le procedure per altre assegnazioni

Sono state consegnate questa mattina, nella sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, le chiavi di sei alloggi di proprietà del Comune di Pisa messi a disposizione nell’ambito dell’Agenzia Casa. Gli immobili, ristrutturati con risorse dell’Amministrazione comunale, sono stati assegnati sulla base della graduatoria definitiva dell’avviso pubblico approvato da Apes. L’Agenzia Casa rappresenta uno strumento distinto dall’Edilizia residenziale pubblica (ERP) e prevede la messa a disposizione di alloggi attraverso contratti di locazione a canone agevolato.

«Oggi abbiamo consegnato altri sei alloggi. Ci tengo a ringraziare gli uffici di Apes che, anche a ridosso di Ferragosto, hanno lavorato per consentire a sei famiglie di ricevere il proprio alloggio – ha detto il sindaco di Pisa Michele Conti -. Si tratta di abitazioni assegnate a canone concordato e destinate a quella che viene comunemente definita “fascia grigia”: nuclei familiari con un reddito superiore alla soglia prevista per l’accesso alle case popolari, ma che allo stesso tempo si trovano in difficoltà ad accedere al mercato privato degli affitti o ad acquistare un’abitazione attraverso un mutuo. Parliamo quindi di famiglie che hanno un reddito, ma non sufficientemente elevato da garantire loro con facilità una soluzione abitativa sul mercato. Come Amministrazione stiamo lavorando proprio per dare risposte a questa fascia della popolazione. Con le sette consegne di oggi arriviamo complessivamente a 35 alloggi assegnati attraverso questa misura, di cui 12 negli ultimi dodici mesi. Si tratta di abitazioni che sono state recuperate e ristrutturate per essere nuovamente messe a disposizione. Vogliamo proseguire in questa direzione e, da qui alla fine del mandato, dare una risposta a tutti coloro che hanno presentato domanda lo scorso anno per questa tipologia di intervento».

Gli appartamenti consegnati si trovano in via Flamini, dove sono disponibili due alloggi, entrambi composti da tre camere, cucina, sala e due bagni; in via da Morrona, con un appartamento composto da tre camere, cucina, sala e bagno; in via Isola di Procida, con un alloggio composto da due camere, cucina e bagno; e in via Brunelleschi, dove sono stati assegnati due appartamenti, entrambi composti da due camere, cucina, sala e due bagni.

Con la consegna di questi sei alloggi il patrimonio immobiliare destinato all’Agenzia Casa sale a 35 unità di cui 4 di proprietà privata. Sono inoltre già in corso le procedure per la locazione di ulteriori tre alloggi comunali, situati in via Pierin del Vaga, via Fiorentina e via Brunelleschi.

Gli alloggi sono stati assegnati secondo l’ordine della graduatoria, che comprende 42 nuclei aventi diritto, individuando di volta in volta l’immobile più adeguato in relazione alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell’appartamento.

Il canone di locazione viene determinato sulla base degli Accordi territoriali per i contratti di locazione agevolati e transitori nel Comune di Pisa e secondo quanto previsto dal Regolamento comunale in materia di Agenzia Casa. Per i nuclei con Isee superiore al limite previsto per l’accesso all’Edilizia residenziale pubblica, pari a 16.500 euro, viene applicato il 100% del canone determinato, mentre per quelli con Isee inferiore alla stessa soglia il canone è ridotto al 50%.

I contratti hanno una durata iniziale di tre anni, con una proroga di due anni alla prima scadenza e successivo rinnovo alle medesime condizioni in assenza di comunicazioni. Il contratto cessa inoltre entro 15 giorni dalla comunicazione all’assegnatario della disponibilità di un alloggio di Edilizia residenziale pubblica.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

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