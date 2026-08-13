Firenze, aperte le iscrizioni ai corsi its biomedtech26 e chimiolab26 di Fondazione VITA per i professionisti del futuro nel settore life sciences

Sono aperte le iscrizioni a Biomedtech26 e Chimiolab26, i due percorsi ITS di Fondazione VITA – Istituto Tecnologico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita, per il biennio 2026-2028 nella sede di Firenze. Entrambi i corsi sono caratterizzati da una didattica fortemente orientata alla pratica, con attività in laboratori tecnologicamente avanzati e 800 ore di stage presso aziende leader del settore life sciences. Un modello formativo che consente agli studenti di acquisire competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro e di confrontarsi direttamente con realtà produttive di eccellenza. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 30 settembre 2026 e sono inoltre previste borse di studio a sostegno della frequenza sulla base dell'ISEE e della distanza dalla sede del corso.

I due corsi ITS di Firenze. Biomedtech26 è dedicato alla progettazione, produzione, collaudo e manutenzione di apparecchi e dispositivi biomedicali diagnostici, terapeutici e riabilitativi, oltre che di impianti biotecnologici. Il corso nasce per rispondere alla crescente domanda di figure specializzate nel settore delle tecnologie per la salute, formando tecnici superiori in grado di operare lungo l'intera filiera produttiva e tecnologica. Chimiolab26 prepara professionisti capaci di contribuire allo sviluppo di prodotti innovativi e ai processi industriali nei comparti chimico, chimico-farmaceutico e ambientale. Il percorso offre competenze avanzate nell'ambito della ricerca applicata, dello sviluppo prodotto e della produzione industriale, con una particolare attenzione all'innovazione e alla sostenibilità. I percorsi sono rivolti a giovani tra i 18 e i 35 anni in possesso di diploma di scuola superiore e sono completamente gratuiti grazie al finanziamento del PR Toscana FSE+ 2021-2027 nell'ambito del progetto Giovanisì della Regione Toscana.

Come iscriversi e partecipare agli incontri di orientamento. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 settembre 2026. Iscriversi è facile e gratuito, basta visitare il sito, scaricare e compilare i moduli, e spedire le domande attraverso raccomandata o per posta elettronica all’indirizzo iscrizioni@itsvita.it. La Fondazione VITA organizza incontri individuali e interamente personalizzati, in presenza o online, per fornire informazioni e aiutare nella compilazione dei moduli di iscrizione ai corsi. È possibile, inoltre, prenotare direttamente online al link il proprio appuntamento con lo staff di Fondazione VITA. Per tutte le informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail: info@itsvita.it, chiamare i numeri di telefono 0577.231298; +39 352 0820045 e vistare il sito web www.itsvita.it.

Fonte: Fondazione VITA - ITS per le Nuove Tecnologie della Vita