Lorena Cei ha compiuto 100 anni, gli auguri dell'amministrazione comunale di Calci

Lunedì scorso, 10 Agosto, Loredana Cei nei Coli, per tutti Lorena, ha compiuto cento anni. Attorno a lei si è riunita tutta la famiglia, molto numerosa e unita, per una festa organizzata dalla figlia Emanuela.

Lorena, nata a Pisa e vissuta a Calci, è sempre stata una donna aperta, vitale e socievole, che si è occupata della famiglia con impegno e affetto. Lorena ha due figli, Emanuela e Roberto, tre nipoti, Alessandro e Manuele e Valentina, e cinque pronipoti, Dario, Zeno Olmo, Lana e Aran.

Durante la festa le ha fatto visita anche la vicesindaca Valentina Marras, per farle gli auguri dell’amministrazione comunale accompagnati da un omaggio floreale e dalla medaglia ufficiale del Comune di Calci.

“Sono momenti preziosi - così la vicesindaca Marras, a nome di tutta la giunta - da custodire nella memoria e negli affetti di tutte le persone che, con la loro presenza e il loro amore, hanno fatto parte di questo importante percorso di vita. A Lorena rivolgiamo i nostri più sinceri auguri, con l’auspicio che la famiglia e le persone a lei care possano accompagnarla ancora con affetto e serenità”.

Fonte: Comune di Calci - Ufficio Stampa