Calici di stelle a Vinci, migliaia i visitatori nel borgo

Bilancio positivo e migliaia di visitatori soddisfatti per l'edizione 2026 di Calici di stelle. È questa la sintesi dell'evento che il 10 agosto scorso, come ogni anno, ha tenuto banco nel borgo leonardiano, grazie all'impegno della Pro Loco di Vinci e alla collaborazione delle sedici aziende vitivinicole dei territori vinciani e limitrofi che con i propri punti di degustazione hanno ancora una volta diffuso la cultura del vino locale come prodotto tipico di prim'ordine.

“Vinci si è vestita a festa per una serata dedicata ai sapori e ai vini delle nostre terre - ha commentato Daniele Vanni, sindaco di Vinci. - Sono state tantissime le aziende agricole che hanno partecipato, portando in degustazione le loro eccellenze e raccontando, attraverso i loro vini, la qualità e la passione del nostro territorio. A fare da cornice alla serata, la musica, l’apertura straordinaria del Museo Leonardiano, lo street food e l'osservazione delle stelle con il Gruppo Astrofili di Montelupo. Grazie e complimenti per l’organizzazione alla Pro Loco Vinci e a tutte le nostre aziende agricole che hanno reso speciale questa serata”.

Concentrata principalmente su Piazza G. Masi, per ovvi motivi di spazio, Calici di stelle ha offerto anche spunti artistici e culturali notevoli, come l'apertura gratuita del Museo Leonardiano nelle sedi del castello e della palazzina Uzielli, che ha registrato quasi 800 ingressi in una sola sera, l'accesso alla torre del castello per l'osservazione delle stelle, i vari punti di musica dal vivo e le stazioni artistiche diffuse anche su Piazza dei Conti Guidi e Via del Castello.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa